Бойцы призвали звезд «голой» вечеринки отправить в зону СВО 300 БПЛА

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Российские бойцы призвали артистов, принявших участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, отправить в зону проведения спецоперации 300 разведывательных беспилотников Mavic 3. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале.
Обозреватель разместил видеообращение бойцов ВС РФ, которые рассказали, что нужно сделать артистам, чтобы их простило общество.
Коц отметил, что военнослужащие являются достойными людьми, просьбу которых он не мог проигнорировать. Кроме того, военкор подчеркнул, что кулон «на западнице» (Ивлеевой – прим.ред), стоит как 70 подобных дронов.
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«Хотите, чтобы общество вас простило? Купите всей своей компанией 300 разведывательных дронов Мавик 3, и отправьте на фронт через этот канал», — говорят военнослужащие на видео.
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Анастасия Крестьянова