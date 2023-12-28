Киркоров обратился к юристам из-за последствий после участия в «голой вечеринке»

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Филипп Киркоров обратился к юристам за помощью после того, как Минкульт попросили лишить его звания народного артиста РФ, а также по вопросам, связанным с отменой концертов и съемок в новогодних передачах и фильмах, после его участи в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Mash.
Из сообщения следует, что Киркоров прибыл в офис своих проверенных партнеров Semenov & Pevzner. Там он провел около часа и вышел с опечаленным лицом. По предварительным данным, там народный артист России обсуждал возможность выхода из сложившейся для него ситуации после того, как он посетил «голую» вечеринку Ивлеевой.
От комментариев он отказался.
Напомним, Киркоров не появится в новогодних эфирах впервые более чем за 30 лет. Сейчас его и Лолиту Милявскую вырезают из праздничных передач. В новогодние каникулы Киркоров должен был появиться на всех основных российских каналах. Передачи с его участием были сняты еще в ноябре, то есть до того, как он явился на «голую вечеринку», устроенную блогером Анастасией Ивлеевой. Сейчас телевизионщики оперативно монтируют готовые программы, вырезая Киркорова.
По предварительным данным, зрители не увидят Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также он не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. По информации «МК», сцены будут пересняты с другими артистами.
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«Всё, спасибо, до свидания. Живём дальше», - сказал Киркоров, садясь в машину.
Напомним, Киркоров не появится в новогодних эфирах впервые более чем за 30 лет. Сейчас его и Лолиту Милявскую вырезают из праздничных передач. В новогодние каникулы Киркоров должен был появиться на всех основных российских каналах. Передачи с его участием были сняты еще в ноябре, то есть до того, как он явился на «голую вечеринку», устроенную блогером Анастасией Ивлеевой. Сейчас телевизионщики оперативно монтируют готовые программы, вырезая Киркорова.
По предварительным данным, зрители не увидят Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также он не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. По информации «МК», сцены будут пересняты с другими артистами.
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Элина Позднякова