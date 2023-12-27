Кадыров предложил участникам «голой вечеринки» приехать в Чечню

Фото: Сайт Кремля
Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил раскаявшимся участникам «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой приехать в Чечню и реабилитировать себя перед общественностью, способ, которым можно было бы этого добиться, он описал в своём Telegram-канале.
По мнению главы Чеченской Республики, оправдываться за подобный проступок стоит не словами, а делом.
Чеченский лидер подчеркнул, что нет совершенно ничего зазорного в том, чтобы поработать добровольцем и помочь будущим военнослужащим с приготовлением еды, стиркой, а также с тренировками. По мнению Кадырова, именно такие действия могут показать искреннее раскаяние, а также подтвердить слова о патриотизме и любви к Родине.
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«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и её героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — предложил Кадыров.
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Евгения Парфентьева