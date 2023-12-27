«Жертвуй деньги армии»: В зоне СВО отказались простить Киркорова

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Российские военные, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине не стали принимать извинения певца Филиппа Киркорова за его участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил военный волонтер и публицист Алексей Живов в телеграм-канале.
«Филипп, мы твои извинения не принимаем. Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт (...) И тогда можем считать, что ты хоть до конца жизни можешь просто по Москве голый ходить», — обратился к певцу Живов.Публицист также призвал других знаменитостей, присутствовавших на тусовке, отравить деньги Вооруженных сил РФ.
«Армии помогайте. Что вы дурку включаете? Вы пируете во время чумы», — заявил волонтер.До этого Киркоров публично извинился за участие в вечеринке блогерши. Он заявил, что не был в курсе о специфике вечеринки. Как заявляет певец, как только он осознал, что на ней происходит, то сразу же покинул клуб.
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