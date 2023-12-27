В Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика на 154 км. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП водитель автобуса погиб, также пострадали пассажиры.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Движение на данном участке дороге ограничено, проезд осуществляется по одной полосе.
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«Водитель рейсового автобуса маршрута «Тюмень — Краснотурьинск», в салоне которого находилось пятнадцать пассажиров, при движении в Краснотурьинск допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тоннаром. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам», — проинформировали в ГИБДД.
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Диана Аванесян