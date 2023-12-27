The Thaiger: Отчим несколько месяцев насиловал и запугивал 10-летнюю падчерицу

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В Таиланде 52-летний отчим несколько месяцев насиловал десятилетнюю девочку. Об этом пишет The Thaiger.
Происшествие случилось в провинции Сарабури. Мужчина насиловал падчерицу с сентября, при этом так сильно запугал её, что девочка не рассказывала об этом никому из взрослых. Первыми стали что-то подозревать учителя, когда школьница перестала появляться на уроках. Они поговорили с её подругой и та рассказала, в чём дело.
Когда о происходящем узнали члены семьи, мать девочки стала защищать насильника и просила не обращаться в полицию. Но бабушка пострадавшего ребёнка оказалась непреклонна и подала заявление в правоохранительные органы вместе с руководством школы.
В ходе медосмотра у девочки были обнаружены признаки сексуального насилия. Врачи также отметили, что школьница находится в нестабильном эмоциональном состоянии. В настоящее время насильник арестован и находится под стражей.
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Когда о происходящем узнали члены семьи, мать девочки стала защищать насильника и просила не обращаться в полицию. Но бабушка пострадавшего ребёнка оказалась непреклонна и подала заявление в правоохранительные органы вместе с руководством школы.
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Диана Аванесян