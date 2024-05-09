Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве

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Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в строю идут солдаты и офицеры, которые прибыли с линии боевого столкновения. Это военнослужащие, участвовавшие во взятии Авдеевки и Артемовска, в боях под Кременной и на Времевском выступе. В отражении контрнаступления ВСУ в районе Вербовое — Работино.
На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники. Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным.
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Дарья Осипова