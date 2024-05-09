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Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве

Бойцы СВО приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве
09 мая 2024, 11:03
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом пишет ТАСС.


Отмечается, что в строю идут солдаты и офицеры, которые прибыли с линии боевого столкновения. Это военнослужащие, участвовавшие во взятии Авдеевки и Артемовска, в боях под Кременной и на Времевском выступе. В отражении контрнаступления ВСУ в районе Вербовое — Работино.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники. Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным.

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Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
09 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника в июне 2023 года.

Отмечается, что у Вечного огня в парке Славы также лежит венок от президента Украины Владимира Зеленского. Однако точное время возложения венка неизвестно.

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что у вечного огня дежурят сотрудники полиции, но массовых мероприятий не наблюдается.

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Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
09 мая 2024, 11:23

Фото: кадр из трансляции

Вместе с лидерами десяти стран, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Кубу, Лаос и Республику Гвинею-Бисау, президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты Кремлевского полка от имени этих лидеров также принесли цветы к стелам городов-героев.



На военном параде, посвященном 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присутствовали президенты вышеупомянутых стран, включая Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона, Сердара Бердымухамедова, Шавката Мирзиёева, Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Сисоку Эмбало.

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Путин назвал участников СВО героями, которых поддерживает вся Россия
09 мая 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на торжественной части Парада Победы и заявил, что все участники СВО являются героями, которых поддерживает вся страна.
«С вами — вся Россия! В вас верят, переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества», — отметил глава государства.

Военнослужащих и участников СВО также поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

Парад Победы в Москве состоялся на Красной площади. В торжественном мероприятии приняли участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Несмотря на погодные условия, в заключении торжества состоялась авиационная часть Парада Победы.

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Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы
09 мая 2024, 10:50

Фото: Дмитрий Белицкий

В Дом правительства Московской области в праздничный день пригласили около 50 уважаемых гостей из разных уголков региона. С праздником Великой Победы поздравил ветеранов войны, тружеников тыла, участников партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На встречу также пришли кадеты военных училищ, представители молодого поколения, чтобы из первых уст послушать рассказы людей, встречавших Победу 79 лет назад. Глава региона пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил их на Парад Победы на Красную площадь.

Фото: Дмитрий Белицкий

«Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через множество испытаний и приближавших победу над врагом, тот самый светлый и радостный, но и горький от потерь весенний день 1945 года. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех сердечно поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: Дмитрий Белицкий

После тёплой встречи в Доме регионального правительства губернатор Подмосковья и ветераны вместе поехали на Парад Победы. По дороге они рассказали Андрею Воробьёву о том, как пережили войну и как они живут теперь. Например, Валентина Зиновьевна Кубракова уже на протяжении 15 лет возглавляет в Ногинске местную организацию жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на то, что ей уже 87 лет, она регулярно посещает школы, проводит уроки мужества для ребят, рассказывает им о подвиге людей, отстоявших город на Неве.

Фото: Дмитрий Белицкий

«Я прошу ребят обязательно рассказывать о том далёком и героическом времени своим родителям, они же намного младше нас, блокадников, и не знают всего. Я целиком провела блокаду в Ленинграде, все 900 дней, а в этом году смогла посетить те места, где прошло моё детство, опаленное войной», — рассказала ветеран.

Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен рассказали губернатору, что этот год для них особенный. Они отмечают двойной юбилей: 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда и 65-летие совместной жизни.

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Путин поздравил россиян с Днем Победы и назвал его священным праздником
09 мая 2024, 10:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным.
Он также сообщил, что стратегические силы России находятся в полной боеготовности и страна будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. При этом президент отметил, что Россия не позволит никому угрожать.

Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, которая мешает проводимой им политике.

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Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав видео с трофейной техникой
09 мая 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. Пост по случаю праздника он опубликовал в своем Telegram-канале.
«С Днем Великой Победы!» — сопроводил видео подписью заместитель руководителя Совета безопасности РФ.

Первая часть видеоролика посвящена танкам зарубежного производства, захваченным в зоне СВО и представленным на Поклонной горе, а вторая архивным видео 9 мая 1945 года.

На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники. За парадом наблюдает президент России Владимир Путин. В 2024 году на торжественное мероприятие в честь Дня Победы также были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.

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На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/Goroda

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

На Красную Площадь внесли государственный флаг и знамя победы, ставшее главным символом над фашизмом.

За парадом наблюдает президент России Владимир Путин. В 2024 году на торжественное мероприятие в честь Дня Победы также были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.

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Комендантский час вызвал панику среди жителей Вильнюса
09 мая 2024, 07:43

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Комендантский час и военные патрули на улицах Вильнюса вызвали панику у его жителей. Об этом рассказал мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.
В ночь со вторника на среду в крупнейших городах Литвы — Вильнюсе и Каунасе — был впервые введён комендантский час в рамках военных учений НАТО, передаёт портал LRT. Мэр столицы пояснил, что было выпущено сообщение о его введении с 22:00, но многие люди не увидели его, а потому, не обладая достаточной информацией и увидев военных с оружием, запаниковали.

Изначально предполагалось оповестить население, используя мобильную связь, но Национальный центр управления кризисами выступил против, заявив, что это вызовет панику. Однако она всё равно возникла из-за недостаточного информирования населения, заключил мэр Вильнюса.

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Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы
Посол Ноздрев: РФ следит за японо-американскими маневрами у своих границ
09 мая 2024, 06:11

Фото: istock / Oleksii Liskonih

РФ наблюдает за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и регулярно предостерегает Токио о вынужденном применении контрмер. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в беседе с РИА Новости.
«Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России», — заявил глава дипмиссии РФ в Японии.
До этого представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что Америка нацелена до конца 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС Штатов 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что Франция договорилась начать с Японией переговоры о взаимном доступе войск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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