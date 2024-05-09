Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас

Фото: сайт Кремля
Россия переживает сложный, рубежный период, и ее будущее зависит от нас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
По словам президента России Владимира Путина, судьба родины в наших руках.
На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.
Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Он также сообщил, что стратегические силы России находятся в полной боеготовности и страна будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне
На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.
Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Он также сообщил, что стратегические силы России находятся в полной боеготовности и страна будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Осипова