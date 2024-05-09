Путин: Россия никому не позволит ей угрожать

Фото: сайт Кремля
Россия никому не позволит ей угрожать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Он отметил, что стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По словам президента, западные страны пытаются разжигать межнациональную вражду, а также мировые конфликты. Помимо этого, он отметил, что они пытаются сдерживать суверенные центры развития.
На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.
Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.
Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова