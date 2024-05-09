Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав видео с трофейной техникой

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. Пост по случаю праздника он опубликовал в своем Telegram-канале.
«С Днем Великой Победы!» — сопроводил видео подписью заместитель руководителя Совета безопасности РФ.
Первая часть видеоролика посвящена танкам зарубежного производства, захваченным в зоне СВО и представленным на Поклонной горе, а вторая архивным видео 9 мая 1945 года.
На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники. За парадом наблюдает президент России Владимир Путин. В 2024 году на торжественное мероприятие в честь Дня Победы также были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.
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Дарья Осипова