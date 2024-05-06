Москвичей предупредили об экстремально холодной погоде в День Победы

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 9 мая, в День Победы, в Москве ожидаются температуры, намного ниже нормы.
Кроме того, она заявила, что завтра, 7 мая, установится аномально холодная погода.
А специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина объяснила, почему экстремальной магнитной бури из-за сильный вспышек на Солнце ожидать не стоит.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Московской области о том, что в регионе возможен снег.
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«В четверг, 9 мая, днем столбики термометров покажут 3-9°C. Это на 8-10°C ниже климатической нормы. В пятницу погоду будет определять уже другой циклон с центром над Архангельской областью. Днём температура воздуха достигнет 10-12°C. Но из-за довольно плотного ветра комфортной такую погоду не назовёшь», — добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина объяснила, почему экстремальной магнитной бури из-за сильный вспышек на Солнце ожидать не стоит.
«Если не прилетело за трое суток, значит, скорость у него не экстремально высокая. Мы видели гораздо более мощные события, которые прилетали на Землю. Самый быстрый зарегистрированный прилёт — 17 часов — с момента вспышки до прилёта к орбите Земли выброса. Трое суток — это уже ни разу не самое экстремальное событие», — заверила в беседе с RT Абунина.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Московской области о том, что в регионе возможен снег.
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Мелисса Тимофеева