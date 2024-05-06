Воспитанники 11 детсадов Волоколамска выступили на конкурсе песни ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Юные волоколамцы выступили конкурсе инсценированной песни, посвящённом годовщине Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На сцене ЦКиТ «Родники собрались воспитанники 11 дошкольных учреждений. Ребята раскрылись перед зрителями как певцы, танцоры и актёры. В этот день звучали песни военных лет и патриотические композиции. Первое место заняли воспитанники детсада №3, которые выступили с творческим номером «Тальяночка». Второе место – у детского сада №9, выступавшего с песней «Журавли», третье – у детсада №21, представившего песню «Смуглянка», – говорится в сообщении.На сцену вышли и опытные танцоры. Танцевальные номера представил образцовый хореографический коллектив Dance Time.
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