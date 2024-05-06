Воспитанники 11 детсадов Волоколамска выступили на конкурсе песни ко Дню Победы

График движения некоторых пригородных поездов Казанского направления будет изменён на перил с 6 по 10 мая в связи с плановыми работами на перегоне между Раменским и Бронницами и на станции Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой на МЖД.