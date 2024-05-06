Главы восьми государств приедут на Парад Победы в Москву

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау будут участвовать в Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом в беседе с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Кроме того, на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены руководители исполнительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Евразийского банка развития, Шанхайской организации и сотрудничества, а также главы посольств дружественных стран и их военные атташе.
По завершении парада Владимир Путин вместе с приглашёнными лидерами других государств примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После в Кремле состоится приём для глав делегаций, принявших участие в параде.
Читайте также:
Президент Гвинеи-Бисау Эмбало посетит Москву для участия в Параде Победы 9 мая
Президент Кубы Диас-Канель планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая
«Запустить ракеты по людям»: где отменили Парад Победы и что известно о планах Киева
Анастасия Чинкова