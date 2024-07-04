Кровь на снегу и отрубленные головы: как пенсионерка из Подмосковья стала жертвой мага-афериста

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Пенсионерка из Подмосковья стала жертвой «потомственного мага» из Краснодарского края, который убедил ее в том, что на нее наведена порча и ей грозит опасность. О том, чего лишилась пожилая женщина из-за запугивания колдуна и как он убедил ее в угрозе смерти расскажет редакция «Радио 1».
Пенсионерка из Наро-Фоминска стала жертвой мага-афериста
Жительница Наро-Фоминска испытывала сложности со здоровьем, не могла самостоятельно передвигаться после двух перенесенных операций. Пенсионерка разуверилась в том, что ей смогут помочь врачи и обратилась к «магу», контакты которого наша в Интернете. Мужчина назвался потомственным магом Николаем Григорьевичем. Пенсионерке от тут же пообещал решить проблемы со здоровьем и заявил, что все дело в порче, которую срочно нужно снимать.
Так, с 2022 года «маг» стал приезжать к пенсионерке практически ежедневно.
Он настаивал на том, что опаивает ее магической водой, которая поможет снять магическое воздействие. Позже женщина расскажет, что после напитков Николая у нее начинались галлюцинации, повышалась тревожность.
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Наряду с этим пенсионерка начала находить у себя на участке отрубленные головы птиц, фигурки чертей, следы крови.
«Маг» объяснял происхождение странных находок во дворе женщины происками чертов, которые «проголодались» и теперь от них нужно откупаться.
Злоумышленник даже устроил для женщины костюмированный спектакль. Однажды «маг» попросил пенсионерку выйти ночью на улицу, когда женщина оказалась во дворе, из сугроба выскочил «кто-то маленький». Николай объяснил, что его «подопечная» видела черта, каких еще много обитает в ее домовладении. Он также настаивал на том, что женщине и членам ее семьи грозит неминуемая гибель, если не снять колдовство.
Пожилая женщина отдала «магу» почти 4 млн рублей
За магическую «помощь» пенсионерка отдала Николаю 3,8 млн рублей за полгода. Когда деньги закончились, колдун предложил женщине оформить кредит, но она отказалась.
Пенсионерка начала догадываться о том, что ее обманывали и обратилась в полицию.
Кем оказался «маг» из Краснодарского края
39-летний Николай Федоренко, оказывающий пенсионерке «магическую помощь», ранее уже был судим. Кроме того, в его телефоне правоохранители обнаружили переписку, которая свидетельствует о его связи с наркобизнесом.
В настоящее время «маг» и его сообщники, которые запугивали женщину, находятся под следствием.
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