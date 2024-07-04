Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов

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Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гудкову. Причиной стало заметно возросшее в последнее время количество побегов из мест заключения.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. Решение о вынесении представления было принято по итогам проведённой проверки осуществления ФСИН ведомственного контроля за деятельностью исправительных учреждений. В результате были выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их поведения.
С целью устранения выявленных недостатков и нарушений, а также способствовавших им причин и условий, директору ФСИН было вынесено представление. О состоянии законности в этой сфере проинформирован министр юстиции РФ.
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