Боксёры Очигава и Александров провели мастер-класс на Рождественской сказке в Серпухове

Фото: сайт Федерации бокса России
Чемпионы по боксу Софья Очигава и Анатолий Александров провели тренировку для гостей Рождественской сказки Федерации бокса России в Серпухове. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе спортивной федерации.
Софья Очигава является двукратной чемпионкой мира и финалистом Олимпиады в Лондоне. Анатолий Александров – шестикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира по версии WBO.
Вместе с коллегой Очигавой спортсмен провёл мастер-класс, автограф-сессию и сфотографировался с гостями.
На площадках мероприятия дети могут принять участие в играх по мотивам русских народных сказок, прокатиться на аттракционах и упряжках с оленями, насладиться настоящими русскими блинами и поучаствовать в различных мастер-классах и активностях с аниматорами.
Также каждый ребёнок получает сладкий новогодний подарок.
По завершении одного из дней поведения мероприятия на главной сцене площадки Пляжа на Оке «Серпуховские Мальдивы» выступила певица Ольга Бузова. Исполнительница любит бокс и является постоянным гостем Рождественской сказки в Серпухове.
Мероприятие Федерации бокса России пройдёт до 8 января. В последний день для гостей на сцене выступит группа RASA.
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«В очередной раз приехал в Серпухов на Рождественские ёлки, здесь сказочно и волшебно. Уже несколько лет поражаюсь как много людей собирается на площадке, как здесь всё масштабно и красиво. Много аттракционов, развлечений, есть место для прогулок, можно угоститься вкусными блинами и горячим чаем. Радует, что люди разного возраста приходят с удовольствием и получают новогоднее настроение», – рассказал Александров.
На площадках мероприятия дети могут принять участие в играх по мотивам русских народных сказок, прокатиться на аттракционах и упряжках с оленями, насладиться настоящими русскими блинами и поучаствовать в различных мастер-классах и активностях с аниматорами.
Также каждый ребёнок получает сладкий новогодний подарок.
По завершении одного из дней поведения мероприятия на главной сцене площадки Пляжа на Оке «Серпуховские Мальдивы» выступила певица Ольга Бузова. Исполнительница любит бокс и является постоянным гостем Рождественской сказки в Серпухове.
Мероприятие Федерации бокса России пройдёт до 8 января. В последний день для гостей на сцене выступит группа RASA.
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Анастасия Чинкова