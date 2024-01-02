Ольга Бузова и Gayazovs Brothers выступят на Рождественской сказке Федерации бокса России

Фото: пресс-служба губернатора МО
С 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области проводят благотворительную сказочную Новогоднюю ёлку под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России».
В этом году Рождественская сказка Федерации бокса России будет проходить на уникальной площадке Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы» в Серпухове.
На празднике всех гостей ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха, праздничные выступления, конкурсы, сувениры, большое количество бесплатных активностей и мастер-классы от именитых боксёров.
В течение всех дней будет работать каток, ледяные горки, рождественские мастер-классы, театральные постановки, батуты, полоса препятствий, надувной ринг, поездки на лошадях и оленях, а также упряжках с хаски, русские забавы, тематические фотозоны, дом Деда Мороза, избушка Бабы Яги и другие развлечения. Каждый ребёнок сможет получить подарок со сладостями и увидеть настоящего Деда Мороза.
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На празднике всех гостей ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха, праздничные выступления, конкурсы, сувениры, большое количество бесплатных активностей и мастер-классы от именитых боксёров.
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Дана Игумнова