В Чехове стартовала благотворительная «Рождественская сказка»

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
В Подмосковье стартовало благотворительное мероприятие «Рождественская сказка Федерации бокса России». Старт празднику дали глава Серпухова Сергей Никитенко и генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
В этом году мероприятие проходит на уникальной площадке – в зоне отдыха у воды на Оке.
Он добавил, что спортивный марафон открыли чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова и заслуженный мастер спорта, чемпион мира, боксёр-профессионал Фёдор Чудинов.
В течение всех праздничных дней знаменитые боксёры будут проводить для гостей мастер-классы. Каждый вечер будут выступать популярные российские музыканты.
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«Гости парка развлечений уже оценили невероятные локации– концертную зону, фудкорты, ярмарку, территорию спортивных соревнований. Программа насыщенная. Здесь есть всё, чтобы провести каникулы незабываемо», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
В течение всех праздничных дней знаменитые боксёры будут проводить для гостей мастер-классы. Каждый вечер будут выступать популярные российские музыканты.
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Лора Луганская