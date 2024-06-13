Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье

Фото: Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» , который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов.
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы».
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Ведущий фестиваля, поэт Дмитрий Ленский поделился с корреспондентом «Радио 1» своими впечатлениями от мероприятия.
Дмитрий Ленский рассказал, что среди гостей фестиваля были и наряженные в костюмы Натальи Гончаровой участницы «Московского долголетия», которые с горящими глазами следили за всем, что происходило на сцене.
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Также на сцене выступали участники различных литературных проектов. Например, поэты из «Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко» читали замечательные стихи о лете и об А.С. Пушкине.
Фото: Радио 1
Своими эмоциями также поделился с корреспондентом «Радио 1» выступающий поэт Савва Роскин.
Гости фестиваля гуляли по аллеям усадьбы с большими улыбками и с удовольствием не только смотрели программу, но и участвовали в различных мастер-классах.
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
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Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы».
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Ведущий фестиваля, поэт Дмитрий Ленский поделился с корреспондентом «Радио 1» своими впечатлениями от мероприятия.
«Пушкин гулял по этим аллеям, здесь очень красивая усадьба, которая пережила несколько войн, но осталась в своем первозданном виде. Здесь выступали заслуженные артисты, молодые поэты, блогеры. Выступали с целыми литературными программами. Это был праздник, мне бы хотелось, чтобы такие мероприятия множились. Это только положительные эмоции, которые целиком оправданы», — сказал ведущий фестиваля.
Дмитрий Ленский рассказал, что среди гостей фестиваля были и наряженные в костюмы Натальи Гончаровой участницы «Московского долголетия», которые с горящими глазами следили за всем, что происходило на сцене.
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
«Самое приятное, что люди приходили и знали, зачем они пришли. Они приходили с горящими глазами, они ловили каждое слово, потому что это для них было ценно. В такие моменты понимаешь, что у нас так много общего, при всей нашей разности, у нас есть то, что мы любим — наше слово, которое в каждом своем значении заключает нашу душу», — поделился поэт.
Также на сцене выступали участники различных литературных проектов. Например, поэты из «Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко» читали замечательные стихи о лете и об А.С. Пушкине.
Фото: Радио 1
«Мы здесь впервые. Атмосфера невероятная, место потрясающее. Очень здорово, что праздник приурочен к юбилею А.С.Пушкина. Спасибо зрителям за глаза и аплодисменты, а организаторам за приглашение», — сказала корреспонденту «Радио 1» поэт, заместитель проекта «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко» Алина Савенко.
Своими эмоциями также поделился с корреспондентом «Радио 1» выступающий поэт Савва Роскин.
«Зал был теплый и реагировал очень добродушно. Погода тоже нам сопутствовала. Все было ярко и хорошо», — отметил поэт.
Гости фестиваля гуляли по аллеям усадьбы с большими улыбками и с удовольствием не только смотрели программу, но и участвовали в различных мастер-классах.
Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
«Все замечательно! Очень рада, что смогла попасть. Полюбовалась местной красотой, талантливыми ребятами — все очень впечатлило. Были и различные мастер-классы по изготовлению, например, оловянных солдатиков. Очень интересно. Хочется, чтобы таких мероприятий было больше», — поделилась своими эмоциями гостья фестиваля Елена.
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Анастасия Бондарева