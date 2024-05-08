Более 100 единиц техники ночью обработают от гололёда подмосковные дороги

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Дорожные службы Подмосковья предстоящим вечером при необходимости проведут превентивную обработку дорог, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Там напомнили, что синоптики прогнозируют Московской области заморозки, температура в ночные часы снизится до -4°С, пройдёт снег
«Этой ночью для безопасности автомобилистов дорожники при необходимости обработают противогололёдными материалами опасные участки дорог, дороги с высокоинтенсивным движением, вылетные трассы и мосты. На региональной сети задействуют более 100 единиц спецтехники. Обработку готовы провести и на муниципальных дорогах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Ночью дорожники будут отслеживать ситуацию, взаимодействовать с Госавтоинспекцией региона и экстренными службами.
В министерстве призвали автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и не спешить, а при возникновении чрезвычайной ситуации звонить на номер 112.
Читайте также:
Подмосковных водителей в предстоящие длинные выходные проверят на трезвость
Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега
Названы самые загруженные на продолжительных выходных подмосковные трассы
Лора Луганская