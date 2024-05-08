Подмосковных водителей в предстоящие длинные выходные проверят на трезвость

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Госавтоинспекция Московской области проверит водителей на трезвость и соблюдение правил дорожного движения. Рейды пройдут с 9 по 12 мая, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Все выходные во всех округах региона Госавтоинспекция региона проведёт рейды по массовой проверке водителей на трезвость, а также направленные на соблюдение ПДД. Также по поручению областного Минтранса сотрудники администраций и волонтёры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей», – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в предстоящие праздники в Московской области ожидается увеличение числа транзитного транспорта, повышение средней скорости движения автомобилей. В связи с этим всех участников дорожного движения призывают быть бдительными за рулём.
В министерстве напомнили об ухудшении погоды в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, ожидаются мокрый снег, сильный ветер, ночные заморозки и гололедица. Улучшение погоды обещают лишь после 10 мая.
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Лора Луганская