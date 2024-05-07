Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега

Вечером 7 мая загруженность дорог Московской области составила 6 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе посёлка Большие Вязёмы и деревни Павловское», – говорится в сообщении.Как предупредили в министерстве, из-за усиления ветра в регионе и осадков в виде мокрого снега на дорогах возможна гололедица. Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.
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Лора Луганская