Названы самые загруженные на продолжительных выходных подмосковные трассы

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В преддверии длинных выходных Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможных затруднениях на дорогах региона. Также в этот период в области продолжится ухудшение погоды. Ожидаются осадки и сильный ветер, ночью возможны заморозки. Погода начнёт улучшаться после 10 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо увеличения потока транспорта, в майские выходные скорость растёт в среднем на 10 км/ч. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательнее, особенно в дачных посёлках и садовых товариществах. Соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких манёвров», – попросили в Минтрансе.По данным министерства, самым загруженным днём станет 8 мая. Из-за короткого рабочего дня пробки возможны уже в районе 17:00. Лучше всего выехать на отдых и на дачу в сторону области в обеденное время или после 21 часа. Самые серьёзные затруднения движения возможны на Щёлковском, Горьковском, Симферопольском и Варшавском шоссе.
Также интенсивные транспортные потоки прогнозируют на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Минском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Можайском шоссе. Движение может быть затруднено на съездах с МКАД и ЦКАД. В сторону Москвы интенсивный поток транспорта ожидается 12 мая.
Автомобилистов попросили соблюдать ПДД и заранее планировать поездки, чтобы не терять время в пути.
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