Радио1
Главная / Новости / Общество/ Более 100 каширских коммунальщиков приняли участие в субботниках

Более 100 каширских коммунальщиков приняли участие в субботниках

23 апреля 2024, 20:26
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сотрудники коммунальных служб Каширы участвуют в месяце чистоты и благоустройства. На прошлой неделе они провели субботники, рассказали в пресс-служба администрации муниципалитета.


«Ежегодно на субботники выходят коммунальные службы, предприятия и жители округа. Они восстанавливают нормативное состояние объектов после осенне-зимнего периода», – говорится в сообщении.
По данным администрации, на этот раз более 100 участников провели работы по очистке газонов, уборке мусора, мытью территорий города и отдалённых населенных пунктов.

Читайте также:

В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек

В Кашире усилят работы по ремонту дорог

Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
#субботник
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#кашира
#благоустройство
Диетолог рассказала, о каких проблемах может свидетельствовать тяга к сладкому
Диетолог Лесникова: тяга к сладкому может говорить о дефиците железа в организме
23 апреля 2024, 20:46

Фото: iStock/Prostock-Studio

Диетолог Наталья Лесникова в интервью «Известиям» рассказала о проблемах, которые могут свидетельствовать о тяге к сладкому, а также предложила советы по ограничению потребления сахара.
«Сам по себе сахар не является вредным, но продукты, содержащие его, часто приводят к неожиданным перекусам и превышению дневной нормы калорий, что может привести к увеличению веса», — пояснила она.
По ее словам, крайне важно контролировать потребление сахара, особенно когда речь идет о жидких калориях, таких как лимонады и упакованные соки. Лесникова выделила различные типы углеводов: сложные, которые обеспечивают длительное чувство сытости, и простые, которые могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови и чувство голода.

По мнению диетолога, тяга к сладкому может быть обусловлена разными факторами: чрезмерным потреблением сахара, дефицитом витаминов и минералов, гормональным дисбалансом, хроническим недосыпом и высоким уровнем стресса.

Читайте также:

Диетолог Круглова объяснила, как питаться в офисе без вреда для фигуры

Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака

Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка
#продукты
#диетолог
#сахар
#правила
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный колледж стал лауреатом Национальной премии по профориентации
23 апреля 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Красногорский колледж стал победителем Национальной премии в области профориентации «Россия – мои горизонты». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Эта премия – часть проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Награждение лауреатов состоялось на ВДНХ. Подмосковный колледж первенствовал в номинации «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде». Проект «Профессии мужества и отваги» на конкурсе представила директор Волоколамского филиала Наталья Вязовская», – отметили в министерстве.
Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы в области профориентации, которые помогают школьникам выбрать профессию. На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые боролись за победу в 25 номинациях. Их авторами стали педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в сфере профориентации, разработчики индивидуальных школьных проектов.

Читайте также:

Подмосковный проект по профориентации вышел в финал Национальной премии

Шесть представителей Подмосковья стали лауреатами премии «Предприниматель года»

Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
#минобразования мо
#премия
#вднх
#профориентация
#школьники
#колледж
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
23 апреля 2024, 19:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Музыкальный руководитель из Каширы Виктория Медведева стала победительницей регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проводили в Московском областном центре дошкольного образования городского округа Орехово-Зуево. За победу боролись 52 педагога дошкольных отделений. Каширу представляла музыкальный руководитель школы №9 Виктория Медведева. По итогам первой недели подвели итоги двух конкурсных испытаний: «Моя педагогическая находка», где участники представили опыт работы, и мастер-класса «Мастерская педагога», – говорится в сообщении.
Медведева оказалась лучшей в номинации «Обучение в движении – обучение в радости». В администрации поздравили с победой Викторию Валерьевну и весь коллектив общеобразовательного учреждения.

Читайте также:

В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек

В Кашире усилят работы по ремонту дорог

В Кашире построят блочно-модульную котельную
#кашира
#педагоги
#образование
#конкурс
#воспитатель
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Виталия Половенко
23 апреля 2024, 19:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении заместителя министра обороны страны Виталия Половенко. Об этом 23 апреля сообщили на официальном сайте правительства.
«На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины», — говорится в официальном заявлении.
Причины увольнения не были указаны в сообщении. Кроме того, также была отстранена от должности заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.

Читайте также:

В США сделали жуткое заявление об Украине

«У нас катастрофа»: на Украине рассказали о главной проблеме ВСУ

Слишком поздно: На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
#сша
#заявление
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Делегация Подмосковья примет участие в Международном форуме «Технопром 2024»
23 апреля 2024, 19:41

Фото: сайт форума

Московская область станет одним из главных участников XI Международного форума технологического развития «Технопром 2024», который пройдёт в Новосибирске 27-30 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Форум должен стать площадкой для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек для импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере конкретных проектов, кейсов и технологических разработок.
«Главными участниками форума станут регионы-лидеры национального рейтинга НТР – Санкт-Петербург, Башкирия, Мордовия, Татарстан, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Челябинская области, Пермский и Красноярский края», – говорится в сообщении.
Гостям и участникам предложат конгрессную, выставочную, образовательную и культурную программы. В форуме примут участие члены правительства. На панельные дискуссии пригласят руководителей ключевых министерств и институтов развития, представителей госкорпораций и технологичного бизнеса. Предусмотрены экспертные сессии, круглые столы, лекции ведущих мировых учёных, руководителей ключевых вузов России и зарубежных государств.

Международными партнёрами форума выступят дружественные России государства и международные организации. Состоятся мероприятия с участием представителей стран группы ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Участникам из регионов рекомендуют сформировать команды для участия в деловой и выставочной программах форума, включив в её состав руководителей органов исполнительной власти субъектов Федерации, ответственных за инновационное и научно-технологическое развитие, руководителей и специалистов компаний, предприятий, научно-образовательных организаций и региональных институтов развития

Для участия в выставке нужно сформировать стенд региона, решить вопрос подписания соглашений по развитию интеллектуальной собственности в регионах на площадке форума и направить предложения в правительство Новосибирской области.

Читайте также:

Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум

В Пскове проведут форум, посвящённый цифровизации образования

Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»
#форум
#московская область
#подмосковье
#новосибирская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России
Водителя, назвавшего чемпионку UFC и ее подругу «свиньями», ждет депортация
23 апреля 2024, 18:59

Фото: istockphoto/blinow61

Мигранта из Таджикистана, который в Челябинске подрезал на автомобиле и оскорбил чемпионку UFC Ирину Алексееву, выдворят из России.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в телеграм-канале.

Иностранец нарушил правила въезда и пребывания в России, уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в Челябинске. Приехавший в Россию из Таджикистана на заработки мужчина, попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Он также оскорбил девушку и ее подругу, назвав их свиньями.

Читайте также:

Мигрант оскорбил и попытался задавить чемпионку мира по ММА в Челябинске

Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство

Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна
#мвд
#мигрант
#правила
#инцидент
#челябинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антитеррористическую защищённость объектов ЖКХ проверили в Орехово-Зуеве
23 апреля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В городском округе Орехово-Зуевский проверили антитеррористическую защищённость объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Проверку вели сотрудники аварийно-восстановительной службы ГКУ Московской области «МОС АВС». Они обследовали три объекта – две канализационно-насосные станции и водозаборный узел. Задачей комиссии была проверка антитеррористической защищённости объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения», – пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что сотрудники также проконтролировали обучение и работу персонала объектов. По результатам работы был составлен акт.

Читайте также:

В частном доме в Пушкине обнаружили около 50 мигрантов-нелегалов

Неподалёку от «Крокуса» силовики задержали 30 мигрантов, работающих незаконно

В Балашихе выявили владельца «резиновой» квартиры
#минжкх мо
#терроризм
#безопасность
#проверка
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
Две ступени поражения: как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
23 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/NiseriN

В РФ изобрели систему защиты от БПЛА для важных объектов. Разработка носит название «Пятница», а представить ее официально планируют на военно-техническом форуме «Армия-2024». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По информации издания, помимо цифровой системы безопасности, «Пятница» будет иметь и пулеметные платформы, которые работают автоматически.

Подробно со всем функционалом системы можно будет ознакомиться на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке, сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он отметил, что «Пятница» это такая система, которая позволит повысить эффективность защиты от дронов неприятелей не только стратегически важных объектов, но и логистических путей.

Политолог предположил, что работать она будет по принципу двухступенчатой защиты. «Пятница», вероятно, будет включать в себя системы РЭБ и кинетическую систему поражения и определения беспилотников. Спикер добавил, что если на первом этапе предотвратить атаку не получится, то его уничтожат на втором.

Ранее стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА «Ахмат»

Главе МО РФ Шойгу продемонстрировали возможности российских БПЛА

В Белгородской области два человека погибли в результате атаки БПЛА
#армия
#бпла
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вербное воскресенье 2024: что нужно и запрещено делать
23 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/lisaaMC

Православные верующие готовятся встречать один из главных церковных праздников – Вербное воскресенье. О том, какие традиции существуют, что делать в этот день категорически нельзя, и как правильно провести праздник, расскажет редакция «Радио 1».

Вербное воскресенье 2024: какого числа


Этот церковный праздник является одним из двунадесятых торжеств и отмечается за неделю до Пасхи. В 2024 году Вербное воскресенье приходится на 28 апреля.


Вербное Воскресенье или Вход Господень в Иерусалим: суть и история праздника



Вербное воскресенье начали праздновать в Иерусалиме в IV веке. Упоминание праздника встречается у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского в IV веке. Православные верующие в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие описано во всех четырех Евангелиях.

Согласно церковному приданию, Спаситель воскресил Лазаря из Вифании, и весть о чуде быстро распространилась. Иисуса Христа, въехавшего в Иерусалим на осле, встречали возгласами ликования, устилая его путь одеждами и свежими пальмовыми ветвями.

В России пальмовые ветви заменены вербой. Растение распускается весной первым, что символизирует начало новой жизни.



«Пост – это искусство»: диетолог Дианова рассказала, как не поправиться в Великий пост
«Пост – это искусство»: диетолог Дианова рассказала, как не поправиться в Великий пост


Вербное воскресение 2024: традиции


Главной традицией Вербного воскресенья является освещение в церкви веточек вербы. Освятить растение можно в ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье во время Всенощного бдения или на утренней службе в воскресенье. Освещенную веточку вербы принято ставить у икон.
Также веточки вербы ставили в изголовье постели больного человека, чтобы ускорить выздоровление.

Есть старинный обычай, согласно которому пучком вербы нужно ударить родственников, близких и домашних животных, что избавит их от болезней, сбережет от сглаза, злых сил и очистит душу.


Что можно делать в Вербное воскресенье


В этот день советуют помогать как можно большему количеству людей. К постному меню кроме рыбы также можно добавить небольшое количество красного вина. Если возможности освятить вербу в церкви нет, то веточки можно окропить святой водой в домашних условиях, читая молитву на «освящение всякой вещи».

Великий пост в 2024 году: календарь питания по дням
Великий пост в 2024 году: календарь питания по дням

Что запрещено делать в Вербное воскресенье


Заниматься тяжелой работой, убираться в доме или огороде в церковный праздник не рекомендуется. Также церковь категорически запрещает в этот день ссориться, браниться, отказывать в просьбах о помощи. В этот день разрешено добавить в рацион рыбу, которая была исключена во время Великого поста.

Освященные веточки вербы принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.


Народные приметы на 28 апреля


Хорошая погода на церковное торжество предвещает богатый урожай. Сильный ветер на Вербное воскресенье сулит прохладное лето, почки на деревьях говорят о хорошем урожае фруктов грядущим летом.

Читайте также:

Путин рассказал как церковь объединяет души

Церковь в селе Карпово освятили после восстановления

Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь в церковь молодёжь
#история
#церковь
#урожай
#лето
#ночь
#освещение
#традиции
#ветер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф