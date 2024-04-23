Более 100 каширских коммунальщиков приняли участие в субботниках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Сотрудники коммунальных служб Каширы участвуют в месяце чистоты и благоустройства. На прошлой неделе они провели субботники, рассказали в пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежегодно на субботники выходят коммунальные службы, предприятия и жители округа. Они восстанавливают нормативное состояние объектов после осенне-зимнего периода», – говорится в сообщении.По данным администрации, на этот раз более 100 участников провели работы по очистке газонов, уборке мусора, мытью территорий города и отдалённых населенных пунктов.
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