Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Музыкальный руководитель из Каширы Виктория Медведева стала победительницей регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проводили в Московском областном центре дошкольного образования городского округа Орехово-Зуево. За победу боролись 52 педагога дошкольных отделений. Каширу представляла музыкальный руководитель школы №9 Виктория Медведева. По итогам первой недели подвели итоги двух конкурсных испытаний: «Моя педагогическая находка», где участники представили опыт работы, и мастер-класса «Мастерская педагога», – говорится в сообщении.Медведева оказалась лучшей в номинации «Обучение в движении – обучение в радости». В администрации поздравили с победой Викторию Валерьевну и весь коллектив общеобразовательного учреждения.
Читайте также:
В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек
В Кашире усилят работы по ремонту дорог
В Кашире построят блочно-модульную котельную
Лора Луганская