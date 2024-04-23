В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В этом сезоне новые пешеходные коммуникации появятся по 10 адресам округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
За прошлый год в городском округе в рамках программы по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком» было сделано пять новых пешеходных дорожек.
Стоит отметить, что все обновления будут происходить по многочисленным просьбам жителей населенных пунктов в рамках программы «Пешком».
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«В 2024 году в округе появятся дорожки в Деревне Кокино на улицах Садовая к школе и библиотеке, в д. Никулино по улице Новой, в деревне Тарасково на улице Комсомольская и деревне Корыстово на ул. Центральная. Также в поселке Большое Руново сделают пешеходную дорожку к остановочному павильону», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что все обновления будут происходить по многочисленным просьбам жителей населенных пунктов в рамках программы «Пешком».
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Мира Полтева