В Кашире усилят работы по ремонту дорог

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Ремонт дорог в городском округе Кашира будет проводиться более активно, запрос на это поступил от местных жителей. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шувалов.
«Держим на контроле обращения наших жителей. Подробно разобрали отдельные ситуации, попавшие в наш МЦУР. Одна из резонансных тем — ремонт автодорог. Дал поручение ответственным лицам усилить эту работу», — написал Шувалов в своём Telegram-канале по итогам очередного расширенного оперативного совещания.Он добавил, что актуальным запросом в округе является также налаживание работы по вывозу мусора, и отметил, что дал соответствующее поручение.
В рамках совещания также затрагивался вопрос празднования Дня Победы в округе: Михаил Шувалов отметил, что в муниципалитете разработана масштабная программа культурно-массовых мероприятий, включающий возложение цветов к памятникам и мемориалам, поздравление ветеранов и прочее.
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