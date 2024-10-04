Более 100 руководителей домов ЮНАРМИИ собрал семинар в Подмосковье

Фото: пресс-службаФото: пресс-служба МИСК МО МИСК МО
В Московской области начал работу Межрегиональный образовательный военно-патриотический семинар для руководителей домов ЮНАРМИИ. Он собрал более 100 специалистов по патриотическому воспитанию более чем из 35 регионов, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Место проведения форума выбирали неслучайно. В этом году подольский Дом ЮНАРМИИ на базе Быковской школы признали лучшим в России.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Региональное отделение ЮНАРМИИ насчитывает более 54 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. отрядов. Ребята проводят патриотические акции, навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, отправляют помощь в Донбасс, пишут письма участникам СВО.
После торжественного открытия участники окунулись в образовательную часть программы. Они обсудили специфику патриотического воспитания детей и молодёжью, узнали, как организовывать масштабные мероприятия, взаимодействовать с органами власти и СМИ.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Фото: пресс-служба МИСК МО
В субботу сотрудники домов «ЮНАРМИИ посетят военно-патриотическую игру «Наследники Победы» для активистов военно-патриотических объединений. Мероприятие соберет около 1 тыс. участников из Подмосковья, Центрального федерального округа и новых регионов. Ребята проверят силы на полосе препятствий, в смотре строя и песни, сборке и разборке автомата и других дисциплинах.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Читайте также:
В Подмосковье наградили победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
В Подмосковье проходит военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»
Московская область стала одной из лучших по итогам конкурса «Фабрика молодёжного туризма»
Фото: пресс-служба МИСК МО
«Юнармия Московской области показывает отличные результаты как дома, так и на федеральном уровне. Недавно наша команда юнкоров из Мытищ МЕДИА-Ю победила в конкурсе «Юнармейский спецкор» Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр. В этом большая заслуга руководителей отрядов. Мы поддерживаем эту работу, проводим военно-патриотические сборы, игры, слёты, организуем для юнармейцев различные обучения, например, Медиашколу и Школу пилотирования БПЛА», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Фото: пресс-служба МИСК МО
Региональное отделение ЮНАРМИИ насчитывает более 54 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. отрядов. Ребята проводят патриотические акции, навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, отправляют помощь в Донбасс, пишут письма участникам СВО.
После торжественного открытия участники окунулись в образовательную часть программы. Они обсудили специфику патриотического воспитания детей и молодёжью, узнали, как организовывать масштабные мероприятия, взаимодействовать с органами власти и СМИ.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Семинар – это всегда встреча единомышленников, профессионалов. В прошлом году проводили такую масштабную встречу в Кемеровской области. Увидели, что такой формат очень востребован, люди приезжают из разных уголков России, учатся, обмениваются опытом», – отметил первый заместитель начальника Главного штаба ЮНАРМИИ Виктор Кауров.После завершения встречи участники семинара побывали в «Музее отечественной военной истории» в деревне Падиково в Истре. Там в декабре 1941 года проходил рубеж обороны Москвы. В ходе ожесточённых сражений бойцы Красной армии остановили неприятеля и отбросили его назад.
Фото: пресс-служба МИСК МО
В субботу сотрудники домов «ЮНАРМИИ посетят военно-патриотическую игру «Наследники Победы» для активистов военно-патриотических объединений. Мероприятие соберет около 1 тыс. участников из Подмосковья, Центрального федерального округа и новых регионов. Ребята проверят силы на полосе препятствий, в смотре строя и песни, сборке и разборке автомата и других дисциплинах.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Читайте также:
В Подмосковье наградили победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
В Подмосковье проходит военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»
Московская область стала одной из лучших по итогам конкурса «Фабрика молодёжного туризма»
Лора Луганская