В Подмосковье проходит военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»

Фото: Рина Ермакова
Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» им. Марии Михайловны Рохлиной проходит в Подмосковье. Как уточнили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства МО, в мероприятии участвует 120 команд из регионов страны, в том числе из Луганской народной республики.
«Для нас большая гордость принимать на подмосковной земле участников нашей военно-патриотической игры со всей страны. Спасибо нашим федеральным коллегам, которые нас поддержали. Очень здорово, что теперь соревнования стали всероссийскими и носят имя Марии Михайловны Рохлиной», — сказала Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Участникам предстоит показать свои способности в таких этапах как: спортивное ориентирование, тактическая стрельба, марш-бросок и песенно-строевой смотр.
Ветеран ВОВ Мария Михайловна Рохлина приехала поддержать спортсменов в свой день рождения. Женщина участвовала в Курской и Сталинградской битвах.
«Мария Михайловна, спасибо, что вы сегодня с нами, для нас это особенная честь. Мы все хотим вас поздравить с днем рождения, передать самые теплые слова и пожелания от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Здоровья вам, добра, всего самого хорошего! Вы - наша гордость, легендарный человек! Мы вас любим и всегда рядом», — поздравила Рохлину Екатерина Швелидзе.Мероприятие организовано Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия» при поддержке регионального Министерства информации и молодежной политики.
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