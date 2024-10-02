В Подмосковье наградили победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

Фото: пресс-служба МИСК МО
Церемония награждения победителей и призёров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в доме правительства Московской области в Красногорске, дипломы получили более 50 организаций и активистов, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия #МЫВМЕСТЕ — это про неравнодушных людей, про тех, кто занимается волонтёрством, благотворительностью по зову сердца: не потому, что выгодно, а потому что не может пройти мимо и хочет помогать. В этом смысле нам в Подмосковье есть чем гордиться: у нас очень сильное волонтёрское движение», — сказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.Он также передал призёрам премии поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и пожелал удачи на федеральном этапе.
Отмечается, что в этом году на премию #МЫВМЕСТЕ, направленную на поддержку социальных проектов, улучшающих жизнь людей, от Московской области подали 955 заявок, из которых 886 прошли техническую экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами.
«Спасибо вам, что вы делаете абсолютно невероятное количество добрых дел! Это и, в первую очередь, поддержка участников СВО и их семей, и поддержка людей с ОВЗ, и занятия с молодёжью и детьми в направлении патриотического воспитания, и забота об экологии. Направлений и задач очень много, но вы всегда находите время и силы на то, чтобы делать наше Подмосковье ещё лучше», — сказала собравшимся министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Премия #МЫВМЕСТЕ вручается по 13 номинациям: «Волонтер года», «Помощь людям», «Поступок года», «Наставник года», «Социальный предприниматель», «Обучение служением», «Территория для жизни (14-17 лет)», «Территория для жизни (18+ лет)», «Страна возможностей (14-17 лет)», «Страна возможностей (18+ лет)», «Ответственный бизнес», «Ответственный бизнес.Малое и среднее предпринимательство» и «#МЫВМЕСТЕ — Россия».
Лауреаты федерального этапа премии будут названы 5 декабря.
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