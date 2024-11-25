Более 100 школьников из Ленинского округа представили богатство страны

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.
Муниципальный фестиваль «Мы разные — в этом наше богатство», подготовленный Советом обучающихся, прошёл в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Только делая добро, мы сделаем и нашу школу, и наш округ, и нашу страну, и наш мир лучше. Я верю, что вы будете в этом первые», — добавила директор Лопатинской школы Ленинского округа Инга Фархатова.Организаторы подготовили для всех участников фестиваля различные активности. Ребята освоили образовательную программу по основам социального проектирования, подготовленную советником директора Лопатинской школы.
По итогам фестиваля, все участники получили дипломы и памятные подарки.
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