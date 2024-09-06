Собянин открыл развязку на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на транспортной развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе после завершения ремонтных работ. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии.
По словам главы города, в общей сложности в рамках программы реконструкции были отремонтированы и модернизированы 22 развязки, включающие в себя тоннели эстакады и мосты.
В пятницу была открыта последняя такая развязка между Алтуфьевским шоссе и МКАД.
В рамках реконструкции данного участка дорог специалисты заменили устаревшее сооружение «клеверного» типа на современную развязку с большей пропускной способностью.
Реализация данного проекта стартовала в 2020 года и предусматривала по итогу строительство порядка 5,4 километра дорог, включая два искусственных сооружения общей длиной более 0,8 километра.
Отмечается, что реконструкция этой развязки позволит улучшить транспортную доступность более чем для 550 тысяч человек, которые проживают в районах Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи.
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В пятницу была открыта последняя такая развязка между Алтуфьевским шоссе и МКАД.
В рамках реконструкции данного участка дорог специалисты заменили устаревшее сооружение «клеверного» типа на современную развязку с большей пропускной способностью.
Реализация данного проекта стартовала в 2020 года и предусматривала по итогу строительство порядка 5,4 километра дорог, включая два искусственных сооружения общей длиной более 0,8 километра.
Отмечается, что реконструкция этой развязки позволит улучшить транспортную доступность более чем для 550 тысяч человек, которые проживают в районах Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи.
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Анастасия Чинкова