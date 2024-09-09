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Собянин поблагодарил жителей Москвы за активность на выборах

09 сентября 2024, 00:05
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил горожан за активность на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, все прошло штатно и без ошибок. Явка превысила 40%, что в два раза выше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году.

«Это говорит о том, что создание удобных, современных систем голосования вовлекает огромное количество людей в выборы властных органов», – говорится в публикации.



Собянин добавил, что, по предварительным данным, «Единая Россия» победила в 38 из 45 округов на муниципальных выборах в Москве.

«Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города», – отметил он.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования поступило незначительное число. Она также подчеркнула, что выборы проходили в экстраординарной ситуации.

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#сергей собянин
#мэр
#единая россия
В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
09 сентября 2024, 00:26

Одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область могла стать попытка сорвать губернаторские выборы в регионе, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов на брифинге в Центризбиркоме, информирует РИА Новости.
«История Курской области – когда началась оккупация в ночь с 5 на 6 августа? Ровно за месяц до начала избирательных кампаний. А там были и губернаторские выборы», – подчеркнул сенатор.

Климов также подчеркнул, что. благодаря рекордной явке в Курской области мы «мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации» выборы в России все равно проходят.

8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.

На должность губернатора Курской области претендуют четыре кандидата: врио Алексей Смирнов («Единая Россия»), а также депутаты Курской областной думы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Томанов (ЛДПР).

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Минцифры назвало число проголосовавших через ДЭГ россиян
Минцифры: свыше 827 тысяч россиян голосовали с помощью ДЭГ
09 сентября 2024, 00:12

Фото: istock/bizoo_n

Более 827 тысяч россиян проголосовали через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 89,92%. Такие данные опубликовало Минцифры в своем Telegram-канале.
Отмечается, что больше всего (44%) воспользовались ДЭГом избиратели в возрасте от 36 до 50 лет, на втором месте – граждане старше 50 лет (27%), 29% проголосовавших относятся к возрастной группе 18-35 лет.

Подчеркивается, что дистанционно проголосовало больше женщин (66%), чем мужчин (34%). В разрезе регионов тройку лидеров по использованию ДЭГ составляют Республика Марий Эл, а также Костромская, Вологодская и Липецкая области.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей за проявление гражданского мужества «в крайне непростых условиях».

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#липецкая область
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#губернатор
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#голосование
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«Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Мосгордуму
08 сентября 2024, 23:50

Фото: фотобанк Московской области

Кандидаты от партии «Единая Россия» набрали большинство голосов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году.
По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, явка составила 40,32%, в голосовании приняли участие более 3,15 миллиона человек.

При этом подавляющее число избирателей предпочли проголосовать через Интернет – около 2,7 миллиона человек. Более 320 тысяч человек приняли участие в голосовании на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования. Свыше 140 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. По предварительным результатам выборов, представители «Единой России» набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% округов (в 38 из 45).

Реут добавил, что в течение трех дней в Мосгоризбирком поступило незначительное количество жалоб на ход голосования, что не повлияло на результаты.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выборы депутатов в Московскую городскую Думу, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно и без сбоев.

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#единая россия
#депутаты
#голосование
#выборы
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Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы
ЦИК: победу на выборах в пяти регионах одержали действующие главы регионов
08 сентября 2024, 23:44

Фото: istockphoto/Diy1

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК.
По данным избирательной комиссии, на 18:00 (10:00 по московскому времени) явка в области составила 40%.

После подсчета 98,81% голосов на выборах губернатора Хабаровского края победил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Демешин, набравший 81,01% голосов. По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 мск) составила 31,09%.

На выборах губернатора Забайкальского края, по предварительным данным, победил Александр Осипов, который также занимает пост главы региона, набрав 82,32% голосов (после подсчета 98,57%). По состоянию на 18:00 (12:00 по московскому времени) явка составила 41,15%.

В Кемеровской области подсчитано 99,94% голосов, по состоянию на 18:00 (14:00 мск) Илья Сележук избран с 78,39% голосов избирателей при явке в 63,54%.

В Оренбургской области подсчитано 97,29% голосов, действующий губернатор Денис Паслер одержал победу, набрав 77,51% голосов. По состоянию на 18:00 (16:00 мск) явка составила 50,94%.

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#выборы
#забайкальский край
#оренбургская область
#хабаровский край
#губернатор
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Симоньян высказалась о санкциях США против RT
Симоньян: санкциям США не удастся « RT
08 сентября 2024, 23:36

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Санкции США не «заткнут» телеканал Russia Today (RT) и медиагруппу «Россия сегодня». Так Маргарита Симоньян прокомментировала ограничения в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что сотрудники RT в США и странах ЕС начали сталкиваться с помехами. В частности, были прекращены трансляции канала и запрещены транзакции.

«В Великобритании, например, одному из наших сотрудников объявили, что если он будет продолжать оставаться нашим сотрудником, то его посадят на семь лет за нарушение санкционного режима. Они решили, что таким образом мы заткнемся и уйдем оттуда. Мы не можем заткнуться и уйти ниоткуда. Нам Родина приказа не давала отступать», – заявила Симоньян.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#маргарита симоньян
#санкции
#сша
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В США заявили о тяжелой потере для ВСУ
Макгрегор: удар по Полтавскому военному институту стал тяжелой потерей для ВСУ
08 сентября 2024, 23:19

Фото: iStock/rarrarorro

Удар ВС РФ по военному институту связи в Полтаве стал большой потерей для ВСУ. Такие слова написал в социальной сети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинский корабль идет ко дну», — подчеркнул эксперт, комментируя ситуацию в Полтаве.

По мнению Макгрегора, удар по Полтавскому военному институту показал всему миру серьезность намерений российских военных, а также стал правильным стратегическим ходом. Как сказал бывший советник Пентагона, «Россия не шутит, она настроена серьезно».

Российские войска ударили по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Согласно данным подполья, что ракетный удар был нанесен во время построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.

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#всу
#вс рф
#украина
#россия
#военные
#ракетный удар
#сша
#пентагон
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Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ
Памфилова: явка на выборы через ДЭГ в 25 регионах достигла 90%
08 сентября 2024, 23:12

Фото: сайт Кремля

Явка на выборах, прошедших в России на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 90 процентов. Об этом сообщила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, информирует ТАСС.
«В тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что (…) избиратели (...) осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90 процентов – высокая явка», – подчеркнула Памфилова.

Ранее сообщалось, что на 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. Член Общественной палаты МО М.А. Большакова заявила, что в нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников – 210 070 человек.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, в ходе которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровнях. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что жалоб на нарушения в ходе Единого дня голосования было очень мало. Она также подчеркнула, что выборы проходили в экстраординарных условиях.

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#выборы
#элла памфилова
#голосование
#россия
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Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на миллиард рублей
РКН оштрафовал иноагентов на один миллиард рублей
08 сентября 2024, 23:08

Фото: iStock/Zolnierek

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на один миллиард рублей за отсутствие у них маркировки в период действия закона об иностранных агентах. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом заявил глава управления по контролю и надзору в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.
В 2024 году за это правонарушение ведомство наложило штрафы в размере 12 миллиардов рублей. Также в этом году иностранные медиаплатформы были оштрафованы на 35 миллионов рублей за то, что не удалили запрещенный или недостоверный контент.

В течение года владельцам 27 000 сайтов было предложено удалить такой контент. Невыполнение этого требования привело к блокировке страниц.

6 сентября Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналистку и блогера Залину Маршенкулову*, журналиста Александра Савельева*, политика Аркадия Янковского* и политолога Давида Канкию*.

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#иноагенты
#роскомнадзор
#минюст рф
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Медведев высказался о выборах
Медведев заявил о популярности ДЭГ
08 сентября 2024, 22:35

Фото: сайт Кремля

Дистанционное электронное голосование набирает в России популярность, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, подводя итоги голосования в регионах в центральном партийном исполкоме. Он отметил, что такой формат лучше, нежели волеизъявление по почте у американцев.
«Этот формат все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный. Во всяком случае лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки», — сказал Медведев.
Политик подчеркнул организованность российских выборов. К слову, обычный формат голосования тоже никто не отменял.

Выборы в России состоялись в период с 6 по 8 сентября, сейчас идет подсчет голосов избирателей.

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#россия
#выборы
#голосование
#дмитрий медведев
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