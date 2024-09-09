Собянин поблагодарил жителей Москвы за активность на выборах

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил горожан за активность на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, все прошло штатно и без ошибок. Явка превысила 40%, что в два раза выше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году.
Собянин добавил, что, по предварительным данным, «Единая Россия» победила в 38 из 45 округов на муниципальных выборах в Москве.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования поступило незначительное число. Она также подчеркнула, что выборы проходили в экстраординарной ситуации.
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«Это говорит о том, что создание удобных, современных систем голосования вовлекает огромное количество людей в выборы властных органов», – говорится в публикации.
Собянин добавил, что, по предварительным данным, «Единая Россия» победила в 38 из 45 округов на муниципальных выборах в Москве.
«Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города», – отметил он.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования поступило незначительное число. Она также подчеркнула, что выборы проходили в экстраординарной ситуации.
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Александр Климов