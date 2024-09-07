Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии московского метро

Фото: istockphoto/Sergdid
Президент РФ Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии московского метрополитена. Они сделали это по видеосвязи.
Троицкая линия пройдёт от станции Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка, сообщает РИА Новости. Открыт первый участок длиной 8,3 километра от «Новаторской» до «Тютчевской». На первой из этих станций можно осуществить пересадку на Большую кольцевую линию.
Также глава государства и мэр столицы открыли в День города новый кампус Московского государственного технического университета имени Баумана и первую очередь кинематографического парка Москино. Поздравляя с праздником жителей столицы, Владимир Путин отметил, что Москвой сегодняшнего дня можно и нужно гордиться.
Читайте также:
Путин приехал в «Зарядье» в День города и поздравил москвичей с праздником
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города
Путин подписал указ о создании оргкомитета национального центра «Россия»
Александр Бойцов