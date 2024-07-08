Более 100 участников вышли на старт Олимпиады юных геологов в Клину

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Свыше 100 школьников в возрасте от 9 до 17 лет вышли на старт VI открытой Олимпиады юных геологов центральных регионов России «ГеоСтарт», которая состоялась в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В олимпиаде участвовали школьники из Москвы, Подмосковья, Архангельска, Кирова, Старого Оскола, Рыбинска, Владимира и других городов ЦФО. Штаб-квартирой для юных геологов стал Клинский оздоровительный центр «Горизонт». Ребята соревновались с таких дисциплинах, как построение геомаршрута, палеонтология, минералогия, петрография, гидрология, комбинированная эстафета по организации полевой стоянки», – уточнили в пресс-службе.Награждая призёров, заслуженный геолог России, президент Российского геологического общества Григорий Машковцев назвал ребят «дорогие коллеги».
«Геология начала развиваться как наука о сокровищах Земли, её скрытых богатствах. Думаю, что в ходе этой олимпиады ребята поняли, что главное богатство в жизни – это приобретённые знания. А главное сокровище – возможность заниматься любимым делом в команде единомышленников и друзей. Будем рады, если ребята вернутся на Клинскую землю еще и еще раз», – сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская.Вместе с первым вице-президентом РОСГео Евгением Фарраховым она наградила победителей олимпиады. В будущем году федеральный этап «ГеоСтарта» пройдёт в Перми.
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