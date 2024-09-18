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Более 100 управляющих компаний собрались на стратегической сессии Красногорске

18 сентября 2024, 17:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Задача властей Подмосковья – найти с управляющими компаниями умные и эффективные решения для создания комфортных условий жизни.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на стратегической сессии «Команду делают люди – трансформация к лучшему».

Она прошла в Доме регионального правительства региона. Участники обсуждали совершенствование работы управляющих компаний Московской области. Впервые на сессии собрались директора более 80 муниципальных УК, а также порядка 20 частных, задающий высокий стандарт работы. Эти управляющие компании обслуживают 22 тыс. многоквартирных домов – то есть 42% от общего числа в регионе.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На сессию также собрались представители профильных министерств, эксперты и бизнес-тренеры.
«Управляющая компания всегда в гуще событий. Люди каждый день заходят в подъезд и видят, горит ли лампочка, работает ли лифт, убирается ли мусор. Всё это принципиально важно. От этого зависит доверие к управляющей компании. Хочется выразить надежду, что мы будем и дальше эволюционировать, развиваться в этой работе, – сказал губернатор, открывая стратегическую сессию.
Он пояснил, что семинар организован для выработки модели функционирования управляющих компаний, чтобы понять, как улучшить их деятельность.
«Рассчитываю на открытый диалог. Важно вносить самые смелые предложения, обмениваться мнениями, инициативами и практиками. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу. Это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», – добавил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор назвал весьма актуальным для управляющих организаций вопрос формирования профессиональной команды. Оценивать работу важно по ключевым параметрам эффективности. Они включают такие показатели, как укомплектованность штата, число жалоб и другие критерии.
«Всегда есть сложности, с которыми сталкивается управляющая компания, в их числе – рабочая сила. Для УК необходимо и быстро починить лифт, и поменять разбитое окно, и вовремя убрать снег с крыши. Но без штата работников, которые выходят на площадки, со всем этим не справиться. Важно искать квалифицированных работников», – подчеркнул глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все управляющие компании Подмосковья должны работать по единому стандарту. Это касается и подготовки к отопительному сезону. Главная задача УК – обеспечение работоспособности инженерных систем МКД. Это обследование дымоходов и вентиляционных каналов, опрессовка систем отопления и водоснабжения, утепление трубопроводов, устранение неисправностей стен, крыш, фасадов, окон и дверей, гидроизоляция подвалов и чердаков. По результатам проверок подписывается паспорт готовности дома.

Воробьёв подчеркнул, что один из базовых принципов, на которых должна строиться работа управляющих организаций в Подмосковье, – вежливость и чуткость в общении с людьми. На все жалобы и обращения важно реагировать незамедлительно и получать обратную связь.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье активно внедряют цифровизацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и умная платёжка, и единый платежный документ, и цифровая панель ЖКХ на региональном портале госуслуг, и другие сервисы. Но ряд услуг УК ещё нужно перевести в электронный формат.
«В распоряжении управляющих организаций много инструментов. Самый большой потенциал – в цифровом развитии, переходе ряда функций в электронный вид. Общение с собственниками жилья очень удобно, когда у каждого в руках смартфон», – отметила член экспертного совета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ, замдиректора платформы для управляющих организаций Doma.ai Олеся Лещенко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По её словам, собственники жилья должны участвовать в принятии важных решений для своего дома. Это удобно делать посредством электронных голосований. В Подмосковье уже существует практика проведения голосований общих собраний собственников в электронном виде. Такой формат исключает возможность незаконной смены УК, так как вся информация отражается в реестре лицензий Московской области.

Всего в Московской области – около 54 многоквартирных домов. В них проживают порядка 7,4 млн человек. В регионе работает более 800 управляющих организаций.

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«Понимаю циничность»: Адвокат Айвар оценила иск Алсу о разделе имущества в Британии
Адвокат Айвар: Алсу имеет право судится с мужем в Лондоне за имущество
18 сентября 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Алсу подала иск о разделе имущества с экс-супругом Яном Абрамовым в суд Лондона.
Адвокат Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах такого решения.

«Алсу действительно может обратиться в суд Великобритании с исковым заявлением к своему бывшему мужу Яну Абрамову о разделе совместно нажитого имущества, в связи с тем, что она обладает паспортом этой страны, является его гражданкой, и поскольку имущество находится в том числе и в Лондоне, где имеется квартира, которая была приобретена в период брака», – объяснила адвокат.
Также она отметила, что понимает циничность адвоката бывшего мужа Алсу, который говорил о том, что разводилась она по российскому паспорту, а раздел имущества собирается произвести в Великобритании. Но, тем не менее, у нее есть такое право. Певицу можно обвинить в не патриотичности из-за обращения в суд недружественного государства, но она всё же по закону имеет на это право. На это указывают подобные примеры, когда российские граждане обращались в суды других стран по аналогичному запросу.

«Я думаю, что суд Великобритании будет подходить к рассмотрению дела тщательно, поскольку это немного другая юрисдикция, и суды там идут хоть и долго, но очень качественно, с выяснением всех обстоятельств и того, кто купил, на какие средства, кто пользовался имуществом и т.д. Помимо той квартиры, что есть в Лондоне, она (Алсу – ред.) может заявить об имуществе, которое есть на Кипре, в США, во Франции, в Монако, поэтому не вижу никаких препятствий для рассмотрения дела в лондонском суде», – подчеркнула Айвар.
Единственное, что необходимо сделать Алсу – это привлечь местных адвокатов, поскольку ни Александр Добровинский, который ранее был её адвокатом, ни другие российские юристы не смогут принимать участие в суде иной юрисдикции.

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Коллекция музея отходов «Культурный слой» пополнилась необычными экспонатами
18 сентября 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Минчистоты

В сентябре экспозицию музея «Культурный слой» пополнили такие необычные экспонаты, как объектив камеры и телескоп. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Зеркальный телескоп Sky-Watcher служит для наблюдений дальнего космоса. С его помощью него можно без изменений формы и цвета увидеть туманности, галактики и звёздные скопления. Объектив Canon EF-S 18-55mm известен широким диапазоном фокусных расстояний. Он компактный и лёгкий, с высококачественной автоматической фокусировкой и стабилизатором изображения. По оценке экспертов, экспонат принадлежал профессиональному фотографу», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что каждый месяц на конвейерах комплексов по переработке отходов сотрудники находят удивительные предметы – от старинных икон до редких фотоаппаратов.

Благодаря внимательности и системе обработки находок на конвейерных лентах, артефакты получают вторую жизнь. С 2020 года коллекция «Культурного слоя» приняла более 1 тыс. экспонатов.

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#музей
#подмосковье
#московская область
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В Мавейкове сотая собака прошла лечение в рамках программы ОСВВ
18 сентября 2024, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В деревне Мавейково в пункте временного содержания животных 100 собак прошли ветеринарное обслуживание в рамках программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). После завершения всех процедур животные вернутся в свои прежние места обитания, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Программа включает в себя осмотр у ветеринара, вакцинацию от бешенства, обработку от внешних и внутренних паразитов, стерилизацию или кастрацию, а также поиск или установку идентификационного микрочипа. После периода восстановления собаки будут выпущены обратно в дикую природу.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что более 50 животных успешно завершили программу ОСВВ и вернулись в свои родные места без серьёзных осложнений после ветеринарного обслуживания.

Врачи Госветслужбы Московской области также настоятельно рекомендуют чипировать питомцев, чтобы в случае потери можно было быстро найти и вернуть их домой.

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#чипирование
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 50 светофоров
18 сентября 2024, 17:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 50 светофоров, расположенных более чем на 40 региональных дорогах Московской области, отремонтировали с начала текущего года специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для поддержания функциональности светофоров дорожные службы Московской области ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонт. Специалисты Мосавтодора уже заменили старое оборудование более 50 светофоров в 24 городских округах», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в регионе также планируется модернизировать 30 светофоров, некоторыми из них благодаря этому можно будет управлять удалённого и координировать из работу.

В министерстве отметили, что больше всего светофоров — шесть — было отремонтировано на территории Раменского городского округа. А в округах Щёлково, Люберцы, Чехов, Коломна, Серпухов и Шатура отремонтировали по два светофора.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Участник «Времени героев» назначен заместителем начальника департамента РЖД
18 сентября 2024, 16:58

Фото: медиасток.рф

Участник проекта «Время героев» Владимир Сайбель получил новое назначение. Он стал заместителем начальника департамента социального развития в ОАО «Российские железные дороги».
Ранее он занимал пост заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в телеграм-канале проекта. После нового назначения Сайбель подчеркнул, что теперь ему предстоит заниматься по-настоящему сложными и важными вопросами, включающими как взаимодействие с органами власти всех уровней, так и оказание поддержки участникам специальной военной операции из числа железнодорожников.

Он также рассказал, что программа «Время героев» была для него и сложной, но и очень интересной и полезной. По словам Сайбеля, он получил важный опыт в области гражданской государственной службы, а некоторые вещи стали для него настоящим открытием.

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#операции
#время героев
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Агломерация Зарайска и Коломны прошла в финал конкурса на звание «Культурная столица 2026»
18 сентября 2024, 16:57

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На брифинге в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты», состоявшемся 17 сентября, были объявлены финалисты конкурса на звание «Культурная столица 2026». В число финалистов вошла агломерация городов Зарайск и Коломна, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Конкурс «Культурная столица года» проходит в России уже второй раз. В этом году на звание претендовали 26 городов. После первого этапа профессионального отбора жюри определило 8 городов, которые прошли в финал. Кроме агломерации Зарайск-Коломна, в список финалистов также попали: Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск.

Очный этап конкурса состоится 12 декабря, где финалисты представят свой культурно-туристический потенциал. В этот день будет определён победитель на звание «Культурная столица 2026». Конкурс поможет городам стать привлекательными для туристов, а также привлечь потенциальных инвесторов и партнёров.

Проект «Культурная столица года» способствует развитию культуры и экономики российских городов. В нём участвуют активные команды, представляющие региональные центры и другие города с населением менее 200 тысяч человек. Этот проект — инструмент современной культурной политики, цель которой — создать благоприятные условия для социально-экономического роста всех регионов России, стимулировать здоровую конкуренцию и укреплять сотрудничество между ними.

Конкурс реализуется Фондом развития культурных, образовательных и социально-экономических аспектов территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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#зарайск
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#сотрудничество
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Московская область стала одной из лучших по итогам конкурса «Фабрика молодёжного туризма»
18 сентября 2024, 16:53

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

В Красноярске завершился финальный этап акселератора «Фабрика молодёжного туризма», организованного программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В мероприятии приняли участие 360 человек из 72 регионов страны, включая представителей органов власти, общественных организаций и университетов, а также профессионалов туристической индустрии, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Участники обучались у ведущих экспертов и получили навыки, необходимые для разработки уникальных туристических продуктов. По результатам защиты проектов команда из Московской области стала победителем с проектом «Фабрика кадров для промышленного туризма».

«„Больше, чем путешествие“ — это отличная возможность для молодых ребят не только увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, но и создать свой собственный социально значимый проект, который будет развивать родной регион, делать его еще интересней. Команда ребят из Подмосковья представила проект, цель которого создать общество молодых историков-экскурсоводов, которые будут проводить уникальные культурно-познавательные экскурсии по промышленным предприятиям в „Городах трудовой доблести“ Центрального федерального округа. Эта инициатива поможет всем желающим познакомиться с историей трудового подвига наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю ребят с высокими результатами на федеральном конкурсе!», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Команда состоит из сотрудников Ступинского историко-краеведческого музея.

«Мы очень рады, что победили! Для нас это показатель качества наших проектов, которые мы реализуем нашей музейной командой. Спасибо Министерству информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Ступино за поддержку и возможность рассказать о себе на таком масштабном федеральном конкурсе. Программа Росмолодежи „Больше, чем путешествие“ позволяет региональным командам встречаться, обмениваться опытом и реализовать проекты направленные на развитие молодежного туризма. Мы покидаем Красноярск с чувством радости, новыми знакомствами и большими планами на будущее!», — отметил представитель команды Московской области и директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.

В рамках реализации проекта «Фабрика кадров для промышленного туризма» планируется создать сообщество из 550 молодых историков-экскурсоводов в 11 городах трудовой доблести Центрального федерального округа, которые будут участвовать в создании передвижной планшетной выставки и проведут 4000 экскурсий для 50 000 человек.

Все участники акселератора «Фабрика молодёжного туризма» получат поддержку после окончания мероприятия от Росмолодёжи, программы «Больше, чем путешествие», партнёрских организаций и круглогодичного молодёжного образовательного центра на Ямале, специализирующегося на туризме и гостеприимстве.

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#развитие
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В этом году 425 тыс. подмосковных пенсионеров получили компенсацию за обращение с ТКО
В этом году 425 тыс. подмосковных пенсионеров получили компенсацию за ТКО
18 сентября 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье в 2024 году более 425 тыс. пенсионеров получили компенсацию за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«С начала года мы выплатили более 330 млн рублей на компенсацию за ТКО. Её получили свыше 425 тыс. подмосковных пенсионеров. Компенсацию назначают беззаявительно, но важно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги», – пояснила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что размер выплаты составляет от 30 до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, положено 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 и старше – 100%.

Компенсация расходов предоставляется в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих пенсионеров стандарт жилплощади составляет 42 кв. м. Для семьи из двух человек это 21 «квадрат» на каждого, а для семьи из трёх и более человек – 18 кв. м. на каждого.

Всю информацию о мерах социальной поддержки в Подмосковье можно получить по телефону «горячей линии» 122, добавочный 6.

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#московская область
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Строительная готовность 16-этажной гостиницы в Мытищах достигла 35%
18 сентября 2024, 16:38

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Шестнадцатиэтажную гостиницу, рассчитанную на 744 постояльца, возводят на улице Сукромка в Мытищах, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство началось в ноябре прошлого года. По плану, общая площадь гостиницы составит более 27,6 тыс. квадратных метров. На первом этаже здания будет кафе и магазины, а со второго по шестнадцатый — номера. Всего в гостинице будет 461 номер, в том числе 14 трёхместных, 55 двухместных и 192 одноместных», — говорится в сообщении.
Строительство должны завершить в четвёртом квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Щёлкове началось строительство детского сада на 240 мест, подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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