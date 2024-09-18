Более 100 управляющих компаний собрались на стратегической сессии Красногорске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Задача властей Подмосковья – найти с управляющими компаниями умные и эффективные решения для создания комфортных условий жизни.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на стратегической сессии «Команду делают люди – трансформация к лучшему».
Она прошла в Доме регионального правительства региона. Участники обсуждали совершенствование работы управляющих компаний Московской области. Впервые на сессии собрались директора более 80 муниципальных УК, а также порядка 20 частных, задающий высокий стандарт работы. Эти управляющие компании обслуживают 22 тыс. многоквартирных домов – то есть 42% от общего числа в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На сессию также собрались представители профильных министерств, эксперты и бизнес-тренеры.
Губернатор назвал весьма актуальным для управляющих организаций вопрос формирования профессиональной команды. Оценивать работу важно по ключевым параметрам эффективности. Они включают такие показатели, как укомплектованность штата, число жалоб и другие критерии.
Все управляющие компании Подмосковья должны работать по единому стандарту. Это касается и подготовки к отопительному сезону. Главная задача УК – обеспечение работоспособности инженерных систем МКД. Это обследование дымоходов и вентиляционных каналов, опрессовка систем отопления и водоснабжения, утепление трубопроводов, устранение неисправностей стен, крыш, фасадов, окон и дверей, гидроизоляция подвалов и чердаков. По результатам проверок подписывается паспорт готовности дома.
Воробьёв подчеркнул, что один из базовых принципов, на которых должна строиться работа управляющих организаций в Подмосковье, – вежливость и чуткость в общении с людьми. На все жалобы и обращения важно реагировать незамедлительно и получать обратную связь.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье активно внедряют цифровизацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и умная платёжка, и единый платежный документ, и цифровая панель ЖКХ на региональном портале госуслуг, и другие сервисы. Но ряд услуг УК ещё нужно перевести в электронный формат.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По её словам, собственники жилья должны участвовать в принятии важных решений для своего дома. Это удобно делать посредством электронных голосований. В Подмосковье уже существует практика проведения голосований общих собраний собственников в электронном виде. Такой формат исключает возможность незаконной смены УК, так как вся информация отражается в реестре лицензий Московской области.
Всего в Московской области – около 54 многоквартирных домов. В них проживают порядка 7,4 млн человек. В регионе работает более 800 управляющих организаций.
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Она прошла в Доме регионального правительства региона. Участники обсуждали совершенствование работы управляющих компаний Московской области. Впервые на сессии собрались директора более 80 муниципальных УК, а также порядка 20 частных, задающий высокий стандарт работы. Эти управляющие компании обслуживают 22 тыс. многоквартирных домов – то есть 42% от общего числа в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На сессию также собрались представители профильных министерств, эксперты и бизнес-тренеры.
«Управляющая компания всегда в гуще событий. Люди каждый день заходят в подъезд и видят, горит ли лампочка, работает ли лифт, убирается ли мусор. Всё это принципиально важно. От этого зависит доверие к управляющей компании. Хочется выразить надежду, что мы будем и дальше эволюционировать, развиваться в этой работе, – сказал губернатор, открывая стратегическую сессию.Он пояснил, что семинар организован для выработки модели функционирования управляющих компаний, чтобы понять, как улучшить их деятельность.
«Рассчитываю на открытый диалог. Важно вносить самые смелые предложения, обмениваться мнениями, инициативами и практиками. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу. Это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», – добавил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор назвал весьма актуальным для управляющих организаций вопрос формирования профессиональной команды. Оценивать работу важно по ключевым параметрам эффективности. Они включают такие показатели, как укомплектованность штата, число жалоб и другие критерии.
«Всегда есть сложности, с которыми сталкивается управляющая компания, в их числе – рабочая сила. Для УК необходимо и быстро починить лифт, и поменять разбитое окно, и вовремя убрать снег с крыши. Но без штата работников, которые выходят на площадки, со всем этим не справиться. Важно искать квалифицированных работников», – подчеркнул глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все управляющие компании Подмосковья должны работать по единому стандарту. Это касается и подготовки к отопительному сезону. Главная задача УК – обеспечение работоспособности инженерных систем МКД. Это обследование дымоходов и вентиляционных каналов, опрессовка систем отопления и водоснабжения, утепление трубопроводов, устранение неисправностей стен, крыш, фасадов, окон и дверей, гидроизоляция подвалов и чердаков. По результатам проверок подписывается паспорт готовности дома.
Воробьёв подчеркнул, что один из базовых принципов, на которых должна строиться работа управляющих организаций в Подмосковье, – вежливость и чуткость в общении с людьми. На все жалобы и обращения важно реагировать незамедлительно и получать обратную связь.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье активно внедряют цифровизацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и умная платёжка, и единый платежный документ, и цифровая панель ЖКХ на региональном портале госуслуг, и другие сервисы. Но ряд услуг УК ещё нужно перевести в электронный формат.
«В распоряжении управляющих организаций много инструментов. Самый большой потенциал – в цифровом развитии, переходе ряда функций в электронный вид. Общение с собственниками жилья очень удобно, когда у каждого в руках смартфон», – отметила член экспертного совета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ, замдиректора платформы для управляющих организаций Doma.ai Олеся Лещенко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По её словам, собственники жилья должны участвовать в принятии важных решений для своего дома. Это удобно делать посредством электронных голосований. В Подмосковье уже существует практика проведения голосований общих собраний собственников в электронном виде. Такой формат исключает возможность незаконной смены УК, так как вся информация отражается в реестре лицензий Московской области.
Всего в Московской области – около 54 многоквартирных домов. В них проживают порядка 7,4 млн человек. В регионе работает более 800 управляющих организаций.
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Лора Луганская