Нахабинская гимназия будет носить имя погибшего на СВО выпускника Александра Водопьянова

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Нахабинской гимназии №4 присвоено имя её выпускника, Героя России Александра Водопьянова, погибшего в зоне спецоперации.
Об этом объявил губернатор Московской области Андреем Воробьёв.
Семья бойца вместе с губернатором и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым открыла мемориальную доску на здании гимназии в Красногорске. В церемонии также участвовала депутат Госдумы Алла Полякова.
Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» родителям, бабушке и сестре Водопьянова. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту посмертно было присвоено звание Героя России.
На СВО Александр ушел в январе этого года. 22 мая в Херсонской области группа под командованием Водопьянова столкнулась с засадой диверсионной группы противника. Даже получив смертельное ранение, он один продолжил ближний бой. Это дало возможность его ребятам отойти.
Имя Александра носит уже кабинет математики - в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Там сейчас стоит «Парта Героя», а также появился уголок, посвященный Саше, где хранятся его личные вещи - школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка и часы.
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Семья бойца вместе с губернатором и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым открыла мемориальную доску на здании гимназии в Красногорске. В церемонии также участвовала депутат Госдумы Алла Полякова.
Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» родителям, бабушке и сестре Водопьянова. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту посмертно было присвоено звание Героя России.
«Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что мы гордимся нашими героями, гордимся вашим сыном! В Московской области дислоцируются легендарные дивизии и подразделения. Он проходил подготовку в одной из них. Эти подразделения выделяются в отдельный ранг. Там особые задачи, особый профессионализм. Там те, кто всю свою жизнь посвящает защите Родины. Ваш сын Александр воевал достойно ради тех, кем он командовал, за кого он был в ответе, и самое главное, ради нашей страны», – сказал Воробьёв.Он поблагодарил учителей и ребят за то, что оно проявили инициативу, и с сегодняшнего дня школа будет носить имя Александра.
«Молодой парень, офицер, сын, футболист, друг, который учился в этих классах, любил и изучал физику, математику, жил своей обыкновенной мирной жизнью. Низкий поклон Александру, он – наш герой!», – добавил губернатор.В Нахабинской гимназии Саша учился с 1 класса, увлекался спортом, играл в футбол. В составе юношеского ФК «Зоркий» стал чемпионом Московской области. Офицером мальчик мечтал стать с детства, так как перед глазами у него был пример отца.
На СВО Александр ушел в январе этого года. 22 мая в Херсонской области группа под командованием Водопьянова столкнулась с засадой диверсионной группы противника. Даже получив смертельное ранение, он один продолжил ближний бой. Это дало возможность его ребятам отойти.
Имя Александра носит уже кабинет математики - в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Там сейчас стоит «Парта Героя», а также появился уголок, посвященный Саше, где хранятся его личные вещи - школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка и часы.
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Лора Луганская