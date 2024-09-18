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Нахабинская гимназия будет носить имя погибшего на СВО выпускника Александра Водопьянова

Нахабинская гимназия будет носить имя погибшего на СВО выпускника
18 сентября 2024, 13:19
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Нахабинской гимназии №4 присвоено имя её выпускника, Героя России Александра Водопьянова, погибшего в зоне спецоперации.
Об этом объявил губернатор Московской области Андреем Воробьёв.

Семья бойца вместе с губернатором и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым открыла мемориальную доску на здании гимназии в Красногорске. В церемонии также участвовала депутат Госдумы Алла Полякова.



Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» родителям, бабушке и сестре Водопьянова. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту посмертно было присвоено звание Героя России.
«Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что мы гордимся нашими героями, гордимся вашим сыном! В Московской области дислоцируются легендарные дивизии и подразделения. Он проходил подготовку в одной из них. Эти подразделения выделяются в отдельный ранг. Там особые задачи, особый профессионализм. Там те, кто всю свою жизнь посвящает защите Родины. Ваш сын Александр воевал достойно ради тех, кем он командовал, за кого он был в ответе, и самое главное, ради нашей страны», – сказал Воробьёв.
Он поблагодарил учителей и ребят за то, что оно проявили инициативу, и с сегодняшнего дня школа будет носить имя Александра.
«Молодой парень, офицер, сын, футболист, друг, который учился в этих классах, любил и изучал физику, математику, жил своей обыкновенной мирной жизнью. Низкий поклон Александру, он – наш герой!», – добавил губернатор.
В Нахабинской гимназии Саша учился с 1 класса, увлекался спортом, играл в футбол. В составе юношеского ФК «Зоркий» стал чемпионом Московской области. Офицером мальчик мечтал стать с детства, так как перед глазами у него был пример отца.

На СВО Александр ушел в январе этого года. 22 мая в Херсонской области группа под командованием Водопьянова столкнулась с засадой диверсионной группы противника. Даже получив смертельное ранение, он один продолжил ближний бой. Это дало возможность его ребятам отойти.

Имя Александра носит уже кабинет математики - в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Там сейчас стоит «Парта Героя», а также появился уголок, посвященный Саше, где хранятся его личные вещи - школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка и часы.

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#гимназия
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#нахабино
Порядка 20 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Торопец
18 сентября 2024, 12:22

Фото: iStock/Jodi Jacobson

Порядка 20 человек получили осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на Торопец Тверской области, в том числе трое детей. Об этом пишет Mash.
По данным издания, у всех пострадавших порезы и ушибы, при этом серьезно никто не ранен. Местные жители сообщают, что во многих домах выбиты окна, а над городом висит дым.

В настоящий момент из Торопца эвакуировано 7,5 тысяч человек. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Людей отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.

Напомним, в городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар на предприятии.

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#пожар
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#жители
#человек
#всу
#атака
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Российские бойцы разбили отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК под Суджей
Боец «Аид»: ВС РФ разбили под Суджей отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК
18 сентября 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бойцы российской армии разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций и отряд американской ЧВК Forward. Об этом сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они отправили 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал «Аид».

По его словам, после уничтожения основных сил ВСУ украинское командование завело в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и другие подразделения. Тем временем из Угледара в российское приграничье передислоцируются еще 72-я бригада и 47-я механизированная бригада.

Также «Аид» рассказал, что в районе Суджи замечены силы специальных операций ВСУ, а также бойцы иностранных ЧВК, например, Forward. По его словам, это профессиональные обученные военные. Боец уточнил, что вновь прибывшие резервы уже понесли значительные потери.

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#всу
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Энергодар пострадал от артобстрела: повреждены высоковольтные линии электропередачи
В Энергодаре повреждены две высоковольтные ЛЭП при обстреле ВСУ
18 сентября 2024, 11:29

Фото: istock/pedrosala

Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре в результате обстрела артиллерии ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз, пишет ТАСС.
Помимо этого, он сообщил, что удары ВСУ по инфраструктуре Энергодара приняли системный характер. Боевики при атаках, по его словам, используют весь спектр беспилотных средств и артиллерии. Кроме этого, мэр рассказал, что в среду было зафиксировано более 10 прилетов дронов ВСУ, из которых основная часть была сбита.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. К счастью, пострадавших и разрешений нет.

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Освобождение Украинска и продвижение ВС РФ у Торецка: последние новости СВО
18 сентября 2024, 11:19

Фото: iStock/Станислав Красильников

Накануне армия России освободила от ВСУ Украинск на Покровском направлении, к утру 18 сентября закончилась зачистка населенного пункта. Тем временем в Курской области российские бойцы продолжают уничтожать противника и выдавливать его с российской земли.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 18 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область

В Курской области ВСУ не оставляют попыток проломить нашу оборону в Глушковском районе, атакуя в районе Весёлого и Медвежьего, несмотря на потери в личном составе и технике, пишет Telegram-канал «Два майора». Наши десантники из 106-й дивизии эти попытки сдерживают, нанося ответные удары по личному составу и технике противника. На участке госграницы продолжаются ожесточенные бои. Украинское командование продолжает направлять в Курскую область резервы, в том числе и подразделения ГУР, а также технику. WaRGonzo пишет, что скопленных украинцами сил и средств достаточно для активных боевых действий на границе, но пока недостаточно для полноценного продвижения.

В Кореневском районе идут бои в районе Любимовки. По некоторым данным, наши бойцы смогли закрепиться на западной окраине села.

В Суджанском районе проводится работа по зачистке от противника лесных массивов у освобожденного села Борки.

В Курской области семья с детьми полтора месяца пряталась в подвалах от атак ВСУ
В Курской области семья с детьми полтора месяца пряталась в подвалах от атак ВСУ

Покровское направление

Накануне стало известно об освобождении Украинска, население которого составляет порядка 12 тысяч человек. Бои за город шли 10 дней. К утру 18 сентября бойцы из 114-й бригады зачистили последний очаг сопротивления противника на западной окраине города на шахте «Украина», над которой и было поднято Знамя Победы.

Освобождение Украинска позволило вклиниться в оборону ВСУ между Селидово и Курахово, пояснил военкор Евгений Лисицын. По его словам, теперь стоит ждать усиления атак на соседний Горняк и западнее на Цукурино. Также с мест приходят сообщения о решительном продвижении ВС России в Гродовке.

Торецкое направление


В Торецке (Дзержинск – российское название) наши штурмовики укрепились в южной части микрорайона Забалка. Также российская армия пробивается по улице Центральной, разрезая город на несколько частей.

По данным военного эксперта Юрия Подоляки, ситуация для противника на данном направлении продолжает быстро ухудшаться.
«Наши части, как и предполагалось, начали освобождение мкрн. Нахаловка. Цель очевидна — рассечь группировку ВСУ в Торецке и отколоть от нее мкрн Забалка, который наши части тоже накануне начали освобождать», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.
Кроме того, продолжаются бои за детскую поликлинику, которая стала важным узлом обороны ВСУ. Утеря этой позиции укрепит фланг российского прорыва и позволит спокойно зачистить от вражеских сил эту часть города.

Расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет
Расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет

Угледарское направление

Севернее Угледара идут бои в районе освобождённого Водяного и на шахтах. При этом ВСУ активно обороняются и пытаются контратаковать на нескольких участках.

В Максимильяновке продолжаются тяжелые бои. Также российские силы стремятся выйти к Богоявленовке.

В целом, после рывка на обе шахты и закрепления штурмовиков группировки «Восток» на их территориях, темп продвижения российских сил на Угледарском направлении снизился. Подразделения ВС РФ получили хороший укреплённый плацдарм для дальнейшего развития наступления и в настоящее время проводят перегруппировку, одновременно продвигаясь там, где оборона у противника слабее.

Часовоярское направление

После продвижения к западу от Клещеевки российские силы форсировали канал Северский Донец — Донбасс, а также совершили мощный рывок в направлении села Ступочки. Также продолжаются тяжёлые бои в районе Григоровки.

Купянское направление

Армия России пробивается от Песчаного к реке Оскол. Передовые части российской армии приближаются к окраинам сел Кругляковка и Глушковка. До реки остается не более трех километров.

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Боевики ВСУ за сутки нанесли почти полсотни ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли восемь населенных пунктов в Херсонской области
18 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.
Сообщается, что всего под огонь попали восемь населённых пунктов области — Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что губернатор российского региона сообщил о нейтрализации девяти БПЛА боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#губернатор
#бпла
#вертолёт
#сво
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Губернатор российского региона сообщил о нейтрализации девяти БПЛА боевиков ВСУ
Губернатор Анохин: 9 БПЛА нейтрализованы в четырех районах Смоленской области
18 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/e-crow

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что нейтрализованы вражеские дроны российскими средствами ПВО были в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах. По его словам, разрушений нет. К счастью, пострадавших тоже. Губернатор выразил благодарность российским военным за грамотную и слаженную работу.

«От лица всех смолян благодарю наших защитников — личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. В сети появились кадры случившегося. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#военные
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#всу
#пво
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Расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет
18 сентября 2024, 10:33

Фото: iStock/camptoloma

Над правым берегом Днепра в Херсонской области расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет. Об этом информирует РИА Новости.
Военнослужащий расчета с позывным «Термит» рассказал, что пилоты ВСУ боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, потому что знают, что будут сбиты российскими военными. По его словам, из-за этого расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.

«Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет», — сказал «Термит».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что расчеты ПВО «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#бпла
#вертолёт
#сво
#всу
#истребители
#пво
#пилоты
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Расчеты ПВО «Бук-М2» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16
18 сентября 2024, 09:42

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Расчеты ПВО «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16. Об этом информирует РИА Новости.
Командир расчета ПВО «Бук-М2» с позывным «Каскад» рассказал, что российские военные легко смогут определить истребители по их характеристикам и уничтожить. По его словам, для этого бойцы прошли специальную подготовку и теперь готовы «на все 100%».

Военный поделился, что сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма. Её основными целями становятся БПЛА и ракеты типа ATACMS и HIMARS.

«Наша боевая машина как раз для этого и предназначена — для уничтожения целей, как ATACMS и F-16», — добавил старший оператор расчета с позывным «Вихрь» в беседе с агентством.

По словам собеседников, на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.

Военнослужащий с позывным «Термит» сообщил агентству, что они жаждут встречи с F-16 и неоднократно просили отправить их поближе. Он отметил, что F-16, как оказалось, довольно трусливые, поскольку не залетают слишком близко. По его словам, любая авиация будет сбита.

Командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Каспля» отметил, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.

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#военные
#бпла
#авиация
#всу
#ракеты
#истребители
#пво
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В Курской области семья с детьми полтора месяца пряталась в подвалах от атак ВСУ
18 сентября 2024, 09:34

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

В Курской области семья с тремя детьми на протяжении полутора месяцев пряталась в подвалах от атак беспилотников ВСУ. Это было в приграничном Кореневском районе региона.
Как рассказал ТАСС глава семейства Алексей Толстоконев, сначала они укрывались в доме, но затем обломки сбитого беспилотника повредили крышу и выбили стёкла в окнах. Тогда они решили прятаться в подвале. Семье, в которой воспитывается трое детей — 15, 13 и 10 лет — приходилось переходить из дома в дом, из подвала в подвал, чтобы укрываться от атак украинских дронов.

«В этих домах уже никого не было, люди выехали, двери уже раскрыты», — сказал Алексей.

По его словам, семью хотели эвакуировать, но местность стали активно обрабатывать украинские БПЛА. Вывести супругов и детей в пункт временного размещения удалось совсем недавно, после полутора месяцев жизни в подвалах. По словам мужчины, когда они уезжали, крыши на их доме уже совсем не было.

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