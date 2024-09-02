Более 1,1 млн. подмосковных детей занимаются в кружках и секциях

Фото: администрация г. о. Королёв
В Подмосковье более 1,6 тыс. организаций предлагают разнообразные внешкольные занятия. Это спортивные секции, творческие кружки и многое другое. Кружки и секции посещают порядка 1,1 млн. детей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«В Московской области выстроена обширная система дополнительного образования, каждый ребёнок может найти себе занятие по душе. Более 1,6 тысячи организаций Подмосковья предлагают разнообразные программы – спортивные секции, творческие кружки и многое другое», – отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.Программы допобразования в регионе предлагают в садиках, школах, на базе учреждений культуры и спорта, в частных образовательных организациях.
«Задача школы – дать фундаментальные знания. А дополнительное образование позволяет углубиться в интересные ребёнку темы, попробовать что-то на практике. Например, ребёнок изучил что-то новое на уроке физики и тут же после школы попробовал на основе этих знаний собрать робота, создать модель для 3D-принтера», – пояснила региональный парламентарий.Самединова добавила, что у родителей есть возможность воспользоваться электронным сертификатом на оплату кружков. С его помощью можно бесплатно записать ребёнка в любой кружок или секцию в муниципалитете. В прошлом учебном году было реализовано свыше 407 тыс. таких сертификатов.
Список программ дополнительного образования и организаций можно найти на портале Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области»
Воспользоваться онлайн-записью «Приём на обучение в организацию дополнительного образования в Московской области» родители могут на региональном портале госуслуг Подмосковья.
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