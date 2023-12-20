В двух петербургских больницах начала работу «Новогодняя почта»

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В петербургских клинической больнице Святителя Луки и Детском городском многопрофильном клиническом центре им. К. А. Раухфуса начала работу «Новогодняя почта».
«В консультативно-диагностическом центре, находятся также отделения медицинской реабилитации и дневной стационар, так как тут много детей из Петербурга и Ленобласти. И мы уверены, что им захочется передать новогодний привет родным и близким – яркие красочные открытки, нарисованные такими же детьми», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» заместитель главного врача клинического центра Мария Гридина.
Ранее в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» ВДНХ также открылась «Новогодняя почта» «Петербургского дневника». По «Почте» любой желающий сможет отправить новогоднюю открытку в любой уголок страны бесплатно по 7 января.
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