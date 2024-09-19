Медицинские работники в Московской области могут получить компенсацию за аренду жилья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут получить компенсацию за аренду жилья. Ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей доступна для представителей 35 профессий, включая фельдшеров, рентгенологов и медсестёр. Супружеские пары медицинских работников также могут претендовать на сумму до 30 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники и за время ее действия ей воспользовались более 12 тыс. врачей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Дайана Хусинова