«Социальная ипотека» помогла учительнице из Подольска приобрести квартиру

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Благодаря государственной программе «Социальная ипотека», учительница английского языка из Подольска смогла приобрести жильё в центре города, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Полина Милостивая работает в МОУ «Лицей № 1» и уже почти пять лет обучает детей английскому языку. По её словам, она выбрала эту профессию, вдохновившись своими учителями.
«Английский язык сейчас общемировой. Ребята, конечно, стремятся им овладеть. Я вижу на уроках отдачу учеников. Наблюдать за их успехами очень радостно», — делится она.
Полина жила со своей семьёй. От коллег она узнала о региональной программе поддержки в жилищном вопросе и решила воспользоваться ею. Теперь у Полины есть собственная двухкомнатная квартира.
«Дом находится в центре Подольска. При этом район тихий и спокойный. Мне это очень важно. Работая учителем, иногда хочется тишины. Одну комнату я определила как свое личное пространство. Вторая — для гостей» — говорит она.
С 2016 года в Московской области действует программа «Социальная ипотека», которую инициировал губернатор региона. Право на получение собственной недвижимости имеют медицинские работники, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.
Полный перечень специальностей и условия участия размещены на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
В 2024 году планируется выдать 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека»: 160 медицинским работникам, 73 учителям, 57 молодым учёным и специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. Участники получают от региона 50 % от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет им ежемесячно компенсируют сумму основного долга, так что они оплачивают только проценты по кредиту.
Полный перечень специальностей и условия участия размещены на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
В 2024 году планируется выдать 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека»: 160 медицинским работникам, 73 учителям, 57 молодым учёным и специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. Участники получают от региона 50 % от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет им ежемесячно компенсируют сумму основного долга, так что они оплачивают только проценты по кредиту.
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