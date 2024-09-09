Семья из Лотошино купила квартиру по жилищной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» семья Барановских из городского округа Лотошино приобрела двухкомнатную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Раньше Барановские жили вместе с родственниками, но узнав о возможности получения субсидии, они решили воспользоваться этим шансом. Теперь у них есть собственное жильё.
Для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям: быть моложе 35 лет, нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), постоянно проживать в Московской области и иметь достаточный доход для оплаты 65% стоимости жилья или возможность взять кредит на эту сумму.
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«Наконец-то появилось свое жилье! У нас хорошая двухкомнатная квартира. Мы уже переехали. Выбрали место, где нам все давно знакомо», — говорит Татьяна Барановская.
Для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям: быть моложе 35 лет, нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), постоянно проживать в Московской области и иметь достаточный доход для оплаты 65% стоимости жилья или возможность взять кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн на сайте: https://uslugi.mosreg.ru/services/22760
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
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Дайана Хусинова