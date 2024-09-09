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Семья из Лотошино купила квартиру по жилищной программе

09 сентября 2024, 09:45
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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Благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» семья ​Барановских из городского округа Лотошино ​приобрела двухкомнатную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Раньше Барановские жили вместе с родственниками, но узнав о возможности получения субсидии, они решили воспользоваться этим шансом. Теперь у них есть собственное жильё.
«Наконец-то появилось свое жилье! У нас хорошая двухкомнатная квартира. Мы уже переехали. Выбрали место, где нам все давно знакомо», — говорит Татьяна Барановская.


Для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям: быть моложе 35 лет, нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), постоянно проживать в Московской области и иметь достаточный доход для оплаты 65% стоимости жилья или возможность взять кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн на сайте: https://uslugi.mosreg.ru/services/22760

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

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#министерство жилищной политики мо
В законах о недвижимости произойдут изменения
09 сентября 2024, 10:02

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

С сентября 2024 года в России вступят в силу новые законы, регулирующие сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они касаются продажи ипотечного жилья, ответственности застройщиков перед дольщиками и условий предоставления ипотечных кредитов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Изменения ждут:


Продажа ипотечного жилья. с 11 сентября владельцы недвижимости смогут самостоятельно продавать залоговое имущество, попросив банк о самостоятельной реализации залога. Банк рассмотрит заявление в течение 10 дней и установит минимальную цену, которая не должна быть ниже остатка задолженности по ипотеке.

Плавающие ставки. С 1 сентября ограничивают выдачу ипотеки с плавающей ставкой. В оформлении кредита с такой ставкой откажут, если запрашиваемая у банка сумма меньше 200 средних месячных заработных палат. Данные по зарплате будут брать за предыдущий год.

Компенсации при ЧС. В конце августа была увеличена максимальная сумма компенсаций для граждан, чьё жильё пострадало от разрушений или повреждений в результате чрезвычайных ситуаций и природных катастроф. Теперь даже собственники с другим жильём могут рассчитывать на государственную помощь.

Максимальная сумма компенсации выросла с 7 до 9 тысяч рублей за квадратный метр, и помощь предоставляется, если доля каждого члена семьи составляет менее 18 квадратных метров.

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#подмосковье
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#министерство жилищной политики мо
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Жители Павловского Посада обсудили с властями округа вопросы образования
09 сентября 2024, 09:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Вопросы, касающиеся образования, патриотического воспитания, трудоустройства, а также ряд других тем обсудили жители Павловского Посада с замглавы округа Светланой Аргуновой в ходе личного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители задавали непростые вопросы, требующие детальной проработки. Договорились с заявителями о повторной встрече, где сможем более углубленно дать пояснения и общими усилиями выработать алгоритм действий в каждой ситуации», — сказала Светлана Аргунова.
Отмечается, что в ходе встречи, в частности, обсуждалось проведение просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, организация встречи с Героем России в рамках патриотического воспитания, трудоустройство, форма сдачи итогового экзамена за курс основного общего образования и условия получения звания «Ветеран труда».

Записаться на личный приём жители Павлово-Посадского округа могут по телефону 2-11-79.

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#образование
#трудоустройство
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В Королёве по реновации в новые квартиры переедут более 500 человек
09 сентября 2024, 09:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Более 500 человек переедут из аварийных и ветхих домов в Королёве в новое жильё, построенное по программе реновации, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые квартиры получат 506 жителей округа, их расселят из 13 ветхих и аварийных домов, расположенных на улицах Фабричная, Советская, Водопроводная и Чапаева», — говорится в сообщении.
В рамках реновации в Королёве будет построено три жилых корпуса с магазинами, кафе и салонами на первом этаже. Кроме того, застройщик — группа компаний «Самолёт» — возведёт пристройку к школе, рассчитанную на 500 учеников, детский сад на 225 мест и три паркинга. В настоящее время получено разрешение на строительство первого жилого корпуса общей площадью 31 тыс. квадратных метров.

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В ЖК «Бригантина» строится детская поликлиника
09 сентября 2024, 08:57

Фото : Министерство жилищной политики Московской области

В ЖК «Бригантина» завершены основные работы по установке инженерных систем в здании детской поликлиники. Сейчас строители занимаются чистовой отделкой помещений. Компания «Гранель» строит медицинское учреждение в рамках комплексного развития территории за счёт внебюджетных средств, сообщает Министерства жилищной политики Московской области.

Проект поликлиники рассчитан на 95 посещений в смену и состоит из трёх основных функциональных блоков: лечебных и профилактических отделений, служебных помещений для медицинского персонала и зон общего пользования.

Поликлиника будет принимать детей от младенческого возраста до 18 лет. Застройщик полностью оборудует медицинское учреждение современной техникой и мебелью, после чего передаст его в муниципальную собственность (подразделение ГБУЗ МО ДЦГБ на улице Академика Лаврентьева, 6).

Открытие запланировано на осень 2024 года.

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Свидетели подтвердили причастность умершего бизнесмена к делу замминистра обороны
09 сентября 2024, 06:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Свидетели подтвердили, что бизнесмен Игорь Котельников причастен к масштабной растрате средств, связанных с сухим продовольствием для российской армии. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Игорь Котельников, скончавшийся 31 июля в СИЗО-4 «Медведь» в Москве, как предполагается, был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Ему было предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

ФСБ задержала Булгакова 26 июля. При нем создали систему, позволявшую поставлять в войска некачественное продовольствие по высоким ценам, а самому генералу получать «откаты». Действия Булгакова и руководства Грязинского пищевого комбината привели к убыткам в 1,3 миллиарда рублей.

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#уголовное дело
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Замначальника УФСИН по Московской области признал вину по делу получения взятки
09 сентября 2024, 05:50

Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал себя виновным в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС.
В одной из апелляционных жалоб отмечается, что основания полагать, будто Талаев мог повлиять на свидетелей, отсутствуют. Обвиняемый запросил перевести его из СИЗО под домашний арест и смягчить меру пресечения.

Однако суд пришел к выводу, что Талаев может помешать расследованию дела.

По версии следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, поставляющей молочную продукцию в ведомство ФСИН по Московской области.

Ранее стало известно об обвинениях Следственного комитета РФ в адрес заместителя командующего Ленинградским Военным округом в получении взятки.

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#взятка
#уфсин
#московская область
#суд
#уголовное дело
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Россиян пожелали обязать проходить примирение перед расторжением брака
«Ъ»: Минюст предложил проведение примирительной процедуры при расторжении брака
09 сентября 2024, 04:09

Фото: istockphoto/Rawf8

Министерство юстиции предложило ввести обязательную процедуру примирения при разводе, сейчас этот вопрос находится на согласовании, передает «КоммерсантЪ».
Подчеркивается, что с такой инициативой выступил глава ведомства Константин Чуйченко. Он заявил, что в рамках примирения возможно достижение соглашения о проживании детей, разделе имущества и выплате алиментов.

В Минюсте подчеркнули, что этот вопрос обсуждается с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее депутат Игорь Антропенко разработал и внес в Госдуму законопроект, обязывающий супругов, имеющих несовершеннолетних детей, проходить психологическую консультацию перед разводом. Консультации также будут обязательны, если один из супругов отказывается разводиться.

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Пименов день 9 сентября: как привлечь счастье в дом и не обеднеть
09 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Newlander90

Пименов день – православный праздник, который отмечается ежегодно 9 сентября. В этот день почитают святых Пимена Великого и Пимена Печерского. Оба святых были известны своей мудростью и святостью. О том, как подготовиться к торжеству и сего категорически нельзя делать в этот день расскажет редакция «Радио 1».

История праздника


Пимен Великий жил в V веке и был одним из самых уважаемых монахов своего времени. Он основал монастырь, где помогал людям находить путь к Богу. Пимен Печерский жил в XI веке и стал известен благодаря своим чудесам и пророчествам. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.


Традиции и обычаи


Одной из традиций этого дня является посещение церкви и участие в богослужениях. Верующие молятся о мире, здоровье и благополучии своих близких. Также в этот день принято совершать добрые дела и помогать нуждающимся. Важной частью праздника являются семейные традиции. В Пименов день семьи собираются вместе, чтобы провести время в кругу родных и близких. Это отличная возможность обсудить важные вопросы, поделиться новостями и просто насладиться общением друг с другом.

Фото: istockphoto /Arx0nt

Также в этот день люди готовят различные блюда и угощения. Одним из традиционных блюд является каша из пшена с маслом и медом. Считается, что она приносит удачу и здоровье тем, кто ее попробует.


Что можно делать в Пименов День?


Посетить церковь и принять участие в службе. Это поможет обрести душевное спокойствие и получить благословение от Бога. Также этот день принято проводить вместе с семьей и загадывать желания. Предки считали, что именно то, что было загадано в Пименов День, имеет большую вероятность сбыться.


Что нельзя делать в Пименов День?

Фото: istock / Ekaterina Aleshinskaya


  • Ругаться и ссориться. В этот день следует избегать конфликтов и стараться сохранять мир и гармонию в семье и обществе.
  • Работать в поле. По народным приметам, работа в поле может привести к неурожаю. Лучше посвятите этот день отдыху и общению с близкими.
  • Носить черную одежду. Черный цвет считается символом скорби и траура, поэтому лучше надевать яркие и светлые одежды.
  • Брать деньги в долг. Считается, что долги, взятые в этот день, могут принести несчастье. Если есть возможность, лучше отложить финансовые вопросы до другого дня, чтобы не обеднеть.

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В Подмосковье завершилось голосование в Советы депутатов
08 сентября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Голосование в Советы депутатов завершилось в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Там отметили, что сейчас начался подсчет голосов электората. Выборы прошли в штатном режиме. За ходом голосования наблюдали более восьми тысяч наблюдателей.
В течение всех трех дней голосования члены Избирательной комиссии МО объезжали участки на территории 28 городских округов, оказывая правовую и методическую поддержку комиссиям.

«Существенных нарушений выявлено не было», — отметил Мособлизбирком.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркивала, что в эту избирательную кампанию Центризбирком не увидел активной деятельности со стороны прозападных и антироссийских оппонентов.

Выборы проходили в период с 6 по 8 сентября.

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