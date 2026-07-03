Более 120 человек заразились норовирусом на круизном лайнере на пути к Аляске
102 пассажира и 23 члена экипажа круизного лайнера Ruby Princess заразились норовирусом во время рейса на Аляску. Об этом сообщает PerthNow.
Двадцатидневный круиз стартовал из Сан-Франциско 12 июня. Всего борту судна находились 3032 пассажира и 1144 сотрудника. Во время путешествия некоторые их них пожаловались на рвоту и диарею.
Представители компании Princess Cruises заявили, что экипаж оперативно внедрил «усиленные санитарные протоколы», а заболевших изолировали в каютах. Перед следующим рейсом, запланированным на 3 июля, организаторы пообещали провести тщательную очистку и дезинфекцию лайнера.
Норовирус крайне заразен и часто передается через еду или загрязненные поверхности в местах скопления людей. Как правило, болезнь длится около трех дней, однако представляет опасность для людей с хроническими заболеваниями, маленьких детей и пожилых людей.
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