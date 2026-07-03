Российская школа сгорела после удара молнии
Школа сгорела после удара молнии в Сунтарском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, возгорание произошло в деревянном одноэтажном здании 1976 года постройки. Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС, площадь пожара достигла 714 квадратных метров.
В надзорном органе отметили, что расследование инцидента продолжается. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что в Кемерове на проспекте Ленина загорелся движущийся по маршруту автобус с пассажирами внутри. Всего в транспорте находилось 10 человек, все они смогли самостоятельно своевременно эвакуироваться.
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