Россиянин отправил из Таиланда тревожное сообщение жене и пропал без вести
Российский турист пропал без вести во время отдыха в Таиланде. Перед исчезновением он отправил жене тревожное сообщение, сообщает телеграм-канал Baza.
Речь идет о 26-летнем IT-специалисте по имени Максим. По словам его жены Анастасии, в последнее время у них возникали разногласия, и мужчина предложил «сделать паузу». Летом он уехал в Таиланд, чтобы разобраться в своих чувствах.
Пять дней назад Максим позвонил жене и попросил взять у его коллеги деньги, чтобы перевести их арендодателю «за неудобства» и матери «за транспортировку». После этого он не выходил на связь с семьей.
Анастасия обратилась к волонтерам в Таиланде с просьбой помочь в поисках мужа. Пока известно, в каком именно городе он остановился, а сервис бронирования жилья отказывается выдавать точный адрес.
Жена пропавшего предполагает, что в поездке он оказался в еще большем одиночестве, что и сподвигло его отправить такое сообщение.
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