Мальчик и двое мужчин сплавлялись по реке Иркут и пропали
В Иркутской области продолжаются поиски четырехлетнего ребенка и двух мужчин, пропавших во время сплава по реке Иркут. ЧП произошло 3 июля.
Как сообщает источник «Известий», трагический инцидент случился в 16 километрах от одного из сел, где туристическая группа, насчитывавшая 182 человека и передвигавшаяся на десяти рафтах, устроила привал. Во время отдыха и приготовления пищи из поля зрения взрослых исчез четырехлетний Даниил. Очевидец рассказал, что мальчик направился в сторону воды, однако момент его падения в реку никто не зафиксировал.
На поиски ребенка незамедлительно отправились двое участников похода — 42-летний Алексей Коротков и 45-летний Николай Баиров. Они также не вернулись: их местонахождение на текущий момент остается неизвестным. К поисковым работам подключились экстренные службы.
Как выяснилось, организаторы мероприятия допустили серьезные нарушения при подготовке сплава. Группа была зарегистрированной только в полиции, но данные в МЧС не направлялись. Кроме того, выявили значительное превышение допустимой численности участников: фактически на маршрут вышли 182 человека, хотя в документах значились лишь 49.
Сейчас поисковая операция на реке Иркут продолжается. Специалисты тщательно обследуют береговую линию и акваторию в районе исчезновения людей.
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