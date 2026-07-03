Мальчик и двое мужчин сплавлялись по реке Иркут и пропали

03 июля 2026, 17:22

«Известия»: на реке Иркут ищут четырехлетнего мальчика и двух мужчин

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Иркутской области продолжаются поиски четырехлетнего ребенка и двух мужчин, пропавших во время сплава по реке Иркут. ЧП произошло 3 июля.