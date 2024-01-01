Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Более 120 тысяч человек встречали Новый год на Международной выставке-форуме «Россия».
Для посетителей выставки куранты били 11 раз. Это число равняется количеству часовых поясов России, пишет ТАСС.
Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.
Программу праздника приурочили к наступившему в 2024 году Году семьи.
«На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми - главных гостей выставки. Их встречали любимые герои сказок - Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие персонажи»,-говорят организаторы.
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023. Она закончит свою работу 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.
Только за первые два месяца работы выставку посетили более 3,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.
Стоит отметить, что всего в рамках проекта «Почты Деда Мороза» было получено свыше 9 тысяч писем, в том числе и из отдаленных городских округов Подмосковья.
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Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.
Программу праздника приурочили к наступившему в 2024 году Году семьи.
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023. Она закончит свою работу 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.
Только за первые два месяца работы выставку посетили более 3,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.
Стоит отметить, что всего в рамках проекта «Почты Деда Мороза» было получено свыше 9 тысяч писем, в том числе и из отдаленных городских округов Подмосковья.
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Мария Фирсова