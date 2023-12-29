Письма подмосковных детей передали Главному Деду Морозу страны на форуме «Россия»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.
Стоит отметить, что всего в рамках проекта «Почты Деда Мороза» было получено свыше 9 тысяч писем, в том числе и из отдаленных городских округов Подмосковья.
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«Юные жители Московской области рассказали Дедушке о своих заветных мечтах и желаниях, спели вместе традиционную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». <…>Хочу поблагодарить Вологодскую область за тёплый приём и за то, что дети из Подмосковья смогли вручить письма настоящему Деду Морозу. Конечно же, мы передать не все письма. Поэтому большинство из них доставят в резиденцию Дедушки Мороза в Великий Устюг», – поделилась директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
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Мира Полтева