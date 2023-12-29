Радио1
Главная / Новости / Общество/ Письма подмосковных детей передали Главному Деду Морозу страны на форуме «Россия»

Письма подмосковных детей передали Главному Деду Морозу страны на форуме «Россия»

29 декабря 2023, 12:15
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.

«Юные жители Московской области рассказали Дедушке о своих заветных мечтах и желаниях, спели вместе традиционную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». <…>Хочу поблагодарить Вологодскую область за тёплый приём и за то, что дети из Подмосковья смогли вручить письма настоящему Деду Морозу. Конечно же, мы передать не все письма. Поэтому большинство из них доставят в резиденцию Дедушки Мороза в Великий Устюг», – поделилась директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.


Стоит отметить, что всего в рамках проекта «Почты Деда Мороза» было получено свыше 9 тысяч писем, в том числе и из отдаленных городских округов Подмосковья.

Читайте также:

Карта ёлочных базаров Московской области стала доступна онлайн

Гости выставки «Россия» смогли написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat

Фестиваль «Джазовые сезоны» в будущем году пройдёт в нескольких подмосковных городах
#дети
#жители
#онлайн
#письма
#дед мороз
#выставка
#россия
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подавляющее большинство россиян заявили, что доверяют Путину
ФОМ: 80% россиян положительно оценили работу президента Путина
29 декабря 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек. Недовольство работой руководства страны выразили 9% опрошенных. Опрос был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1500 респондентов.

В марте в России состоятся президентские выборы. Первым подал документы для в ЦИК для регистрации в качестве кандидата, действующий глава государства Владимир Путин. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.
По данным ЦИК, в настоящее время в качестве кандидатов выступили восемь представителей политических партий и шесть самовыдвиженцев.

Читайте также:

Доверенными лицами Путина станут более 300 человек

Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты

Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ
#выборы
#владимир путин
#опрос
#цик
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замглавы МЧС Гурович приговорен к пяти годам тюрьмы
29 декабря 2023, 12:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший заместитель главы МЧС РФ Андрей Гурович приговорен к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, сообщает телеграм-канал Readovka.
Летом текущего года суд арестовал экс-чиновника за махинации с Фондом ГОЧС. Ущерб, причиненный действиями чиновника, оценивается в 320 млн рублей. Отбывать наказание Гурович будет в исправительной колонии общего режима.

Прежде сообщалось, что бывшему министру транспорта Чувашии предъявлено обвинение. Следствие установило, что чиновник превышал должностные обязанности и осуществлял незаконный оборот платежных средств. Министр признал свою вину и озвучил сведения о всех лицах, причастных к должностному преступлению.

Ущерб бюджеты страны превысил семь миллионов рублей.

Читайте также:

Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали

В Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 млн рублей

Суд в Москве на два месяца арестовал экс-гендиректора ООО «Авиатика» Пьянкова
#суд
#следствие
#министр
#ущерб
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актер из «Слова пацана» заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет всё»
Актер Никита Кологривый заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет всё»
29 декабря 2023, 12:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В фильме «Иван Васильевич меняет всё» Филиппа Киркорова заменит Никита Кологривый, который стал известен по сериалу «Слово пацана» и фильму «По щучьему велению». При этом роль куклы, которую сыграла Анна Асти, получила Клава Кока. Об этом сообщает Mash.
Никиту Кологривого уговорили сыграть Людовика XVI. За срочность ему пообещали повышенный гонорар. Однако уточняется, что Киркоров играл роль Петра I. Из-за этого и команде пришлось экстренно переписывать сценарий, а монтажёры вырезали сцены с участием Киркорова и Асти.

Кока сразу согласилась на предложение. Она заменит Асти в роли куклы Барби. По ее словам, она всегда мечтала попробовать себя в кино.

Напомним, проблемы у российских артистов начались после участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие, состоялось в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. Впоследствии участники шоу, включая Диму Билана, Лолиту, Филиппа Киркорова, Анну Asti и сама Ивлеева, лишились рекламных контрактов, а их концерты были отменены. Некоторых из них начали исключать из новогодних телепередач.

Читайте также:

Лучшие русские новогодние фильмы: что посмотреть для новогоднего настроения

Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт

Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы
#кино
#шоу
#сценарий
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные кадеты Росгвардии побывали на выставке «Россия» на ВДНХ
29 декабря 2023, 12:34

Фото: пресс-служба Росгвардии

Подмосковные кадеты гвардейского класса Росгвардии побывали на выставке «Россия» на ВДНХ. об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
Экскурсия на выставку-форум «Россия» на ВНДХ для учеников кадетского класса Росгвардии из Подольска была организована представителями вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московкой области.

В рамках экскурсии у детей появилась возможность познакомиться поближе с с инновационными разработками и технологиями в сфере промышленности и транспорта. Помимо этого, они смогли побывать внутри ракетного комплекса и смогли стать участниками запуска ракеты.

«Больше всего мне запомнился павильон с ракетой, где в интерактивной форме я принял участие в ее запуске», — поделился ученик кадетского класса Росгвардии Богдан Смирнов.

Также все желающие кадеты попробовали себя в новой роли - они стали ненадолго ведущими телеканала «Россия».

Читайте также:

Подмосковные волонтёры рассказали на выставке «Россия» о добрых делах

Итоговый региональный молодёжный форум собрал в Подмосковье более 500 участников

Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клин
#россия
#форум
#экскурсии
#экскурсия
#ракеты
#росгвардия
#подмосковье
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Судьи по делу экс-мэра Екатеринбурга Контеева взяли самоотвод
29 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Сегодня, 29 декабря, должен был быть вынесен окончательный приговор по делу бывшего мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Однако в последний момент двое из трёх судей апелляционной инстанции внезапно объявили о самоотводе.
Напомним, бывший чиновник обвиняется по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). За эти преступления суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Сам он свою вину не признаёт, пишет «Коммерсант».

До уголовного преследования Контеев работал в городской администрации Екатеринбурга, а с 2000 года занимал должность вице-мэра. Сторона защиты доказала отсутствие состава преступления в деле о покушении на убийство, по которому ранее были осуждены более десяти человек. В рассмотрении их уголовных дел участвовали двое судей из нынешнего состава суда. Поскольку судьи не могут пересматривать собственное же решение, они заявили о самоотводе.

Следующее заседание пройдёт 24 января в новом судебном составе.

Читайте также:

Экс-замглавы МЧС Гурович приговорен к пяти годам тюрьмы

Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт

Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу
#убийство
#ук
#вымогательство
#рф
#покушение
#суд
#наказание
#заседание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лучшие русские новогодние фильмы: что посмотреть для новогоднего настроения
29 декабря 2023, 12:20

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic

До Нового года остались считанные дни. Впереди самый волшебный праздник и длинные каникулы. Редакция «Радио 1» расскажет, какие фильмы посмотреть для создания новогоднего настроения и сохранения атмосферы праздника на все январские выходные.

«Тариф новогодний»


Сказочная новогодняя история о любви, главные роли в которой исполнили Максим Матвеев и Валерия Ланская. По сюжету молодой парень встречает новый 2009 год на Красной площади. По старой традиции он набирает случайные цифры и звонит незнакомцу, чтобы поздравить его. На звонок отвечает девушка, которая как раз недавно рассталась с молодым человеком.

Постепенно между Андреем и Аленой зарождаются чувства, и они решают встретиться. Выясняется, что парень живет в 2009 году, а девушка в 2008. Решив отыскать любимую, Андрей узнает, что она попала в автокатастрофу незадолго до наступления 2009 года. Единственный способ спасти Алену — позвонить в прошлое и проинструктировать ее.

Год выхода: 2008
Жанр: комедия, фэнтези
В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников

Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы
Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы

«Сирота казанская»


Российская комедия о школьной учительнице, которая мечтает отыскать своего отца. Мать Анастасии (Елена Шевченко) написала перед смертью письмо некому Павлу. Девушка находит записку и решила отправить ее адресату, о котором она ничего не знает, но надеется, что он ее настоящий отец.

События, которые произошли в канун Нового года превзошли ожидания учительницы. К ней в дверь постучали сразу трое Павлов, которые стремятся обрести семью и уверены, что мать Насти связана с одним из них. Растерянной девушке и ее жениху предстоит выяснить, кто ее настоящий отец.

Год выхода: 1997
Жанр: мелодрама, комедия
В главных ролях: Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров, Елена Шевченко

«Чародеи»


Волшебная, новогодняя история о любви и ее всепобеждающей силе.В центре сюжета простой парень и его необычная возлюбленная. Девушка работает в научном институте, который занимается исследованием волшебства. На Новый год Алена намерена встретиться с любимым и отправиться в Москву, но поклонник обманом удерживает девушку. Он обращается к волшебнице, которая лишает Алену памяти.

О колдовстве узнает возлюбленный Алены, который вместе со своей младшей сестрой отправляется на поиски девушки.

Год выхода: 1982
Жанр: мюзикл, фантастика, комедия
В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган.

«Мужчина в моей голове»


Фантастическая история, которая разворачивается в канун новогодних праздников в Москве. Хозяйка книжного магазина падает на ледовом катке и теряет сознание. Очнувшись в больнице, девушка понимает, что слышит незнакомый голос в голове. «Внутренний голос» дает Алене советы, поддерживает в трудных ситуациях, и рассказывает веселые истории.

Постепенно девушка осознает, что влюбилась в незнакомца. В этот момент, в больнице приходит в сознание известный телеведущий, и голос из головы девушки исчезает. Алене предстоит узнать, куда пропал «мужчина из ее головы» и столкнуться с настоящим новогодним чудом.

Год выхода: 2010
Жанр: романтическая комедия
В главных ролях: Андрей Чернышов, Алексей Серебряков, Ольга Погодина, Анна Якунина, Игорь Угольников

«Откройте, дед Мороз!»


Новогодняя история о незамужней женщине Жене и ее маленьком сыне. Гриша очень ждет, что на Новый год к ним с мамой заглянет Дед Мороз и оставляет ему под подушкой подарок. У Жени тоже есть мечта, она верит, что в ее жизни рано или поздно появится настоящая любовь.

Шумно отметив торжество в кругу друзей, Женя пытается уложить сына спать, однако Гриша уверен, что Дед Мороз точно придет, поэтому он не может его пропустить. И вот происходит новогоднее чудо: Дед Мороз стучится в дверь, хотя его никто не вызывал.

Год выхода: 2007
Жанр: новогодняя комедия
В главных ролях: Любовь Толкалина, Константин Лавроненко, Сергей Баталов, Марина Голуб, Людмила Дмитриева, Фёдор Добронравов, Сергей Мазаев.

«По щучьему велению»


Главный герой фильма отправляется на рыбалку и ловит волшебную щуку, которая готова исполнить его три любых желания.

Первые два желания Емеля потратил напрасно, а последнее решил приберечь. Теперь, полюбив царевну Анфису, юноша может рассчитывать только на свои силы. Однако щука, обратившись в человеческий облик, будет помогать Емеле завоевать принцессу. Им предстоит посетить мрачное царство Кощея, раздобыть скатерть-самобранку и встретиться с загадочным Котом.

Год выхода: 2023
Жанр: фэнтези, приключения, семейный
В главных ролях: Роман Мадянов, Никита Кологривый, Алина Алексеева, Юрий Колокольников.

Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»
Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»

«Чук и Гек. Большое приключение»


Приключенческий фильм о двух озорных братьях, которые скучают по папе, который работает далеко на Севере. Чук и Гек решают во что бы то ни стало встретить Новый год вместе с отцом и отправляются к таинственным Синим горам, чтобы отыскать его.
Новогодняя история про волшебство, приключения и самые невероятные волшебства.

Год выхода: 2022
Жанр: приключения, сказка, семейное кино
В главных ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов (младший), Юлия Снигирь, Владимир Вдовиченков, Игорь Письменный, Раиса Дмитриенко, Алексей Корсуков

«Дед Мороз. Битва Магов»


В центре сюжета девочка Маша, которая страдает от видений парящих монстров. Внезапно она оказывается свидетельницей сражения огненных чудовищ с волшебниками. Она чудом спасается от химер и оказывается в секретной корпорации, где узнает, что Дед Мороз на самом деле существует. Оказывается, зимний волшебник охраняет Землю от вторжения темных сил, и каждый новогодний праздник –– это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла.

Год выхода: 2016
Жанр: приключения,семейный,фэнтези
В главных ролях: Алексей Кравченко,Таисия Вилкова, Никита Волков

Читайте также:

Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»

Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым

Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован
#фильм
#новый год
#дед подарок
#мюзикл
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
Адвокат блогера Лерчек сообщил о прекращении уголовного дела о неуплате налогов
29 декабря 2023, 12:14

Фото: iStock/Akintevs

Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогерши Лерчек прекратили. Об этом пишет РИА Новости.
Также с Чекалиной были сняты все ограничения, в особенности, запрет на перемещение и использование интернета. После чего семейная пара Чекалиных опубликовала посты в социальных сетях после перерыва в 9 месяцев.

Напомним, против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По данным следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения. При этом доходы от марафонов превысили лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело, касалось отмывания средств в особо крупном размере.

Читайте также:

С блогера Чекалиной сняты все ограничения

Baza раскрыла размер задолженности блогерши Лерчек

Mash: арестованы имущество и счета блогера Лерчек и её семьи
#дело
#имущество
#семьи
#запрет
#ограничения
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-министр труда Калашников призвал сократить премиальную часть зарплат учителей
Экс-министр труда Калашников назвал способ увеличить зарплату учителей в России
29 декабря 2023, 12:01

Фото: IStock/Fascinadora

В России необходимо разработать системные подходы для решения проблемы оплаты труда учителей. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, отметив, что необходимо увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране.
Для решения проблемы экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников предложил сократить премиальную часть зарплат учителей и увеличить окладовую.
«Надтарифная часть, где все доплаты, выплаты за совместительство, за классное руководство составляют иногда в 10 раз больше, чем сам тариф. И учителя попали в этот капкан. Это опасно тем, что размер надтарифа зависит от руководителя: хочу – дам, не хочу – не дам, очень удобно управлять таким коллективом. Люди становятся подневольными», — сказал Калашников в эфире «Радио 1».
Экономист также призвал разграничить образовательную и воспитательную обязанности преподавателей. По его мнению, воспитанием в школах должны заниматься отдельные люди.
«Нужно чётко развести образовательную и воспитательную функцию. Ведь школа не только образовывает, но и воспитывает. А в любых структурах, которые ставят перед собой эту задачу, есть специальный человек, который организует воспитательный процесс. Наши великие организаторы образования не понимают, что обучение – это массовый процесс, который ориентирован на всех, а воспитание – индивидуальный. Нельзя из-под палки воспитывать каждого. А у нас сегодня эти функции у преподавателя перемешаны. За эти дополнительные функции надо доплачивать», — сказал он.
Читайте также:

Юрист рассказал о повышении зарплаты ряду категорий россиян с 1 января

Аналитики назвали ​шесть трендов ​на ​рынке труда в 2023 году

Экономист Беляев назвал самые полезные финансовые привычки
#школа
#выплаты
#учителя
#воспитание
#обучение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв побывал на тренировке в академии «Ангелы Плющенко»
29 декабря 2023, 11:50

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Академию «Ангелы Плющенко», побывал не тренировках будущих чемпионов, а также пообщался с их родителями и тренерами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительство Московской области.
Академия «Ангелы Плющенко» основана в 2017 году. На сегодняшний день там занимается свыше 150 фигуристов, большая часть из них представляет сборные своих регионов и стран.

«Я с удовольствием приехал сюда - и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская давно меня приглашали.<…> Здорово, что такие легенды спорта остаются в нашем регионе жить, творить, передавать свой опыт детям. Мы, в свою очередь, стараемся создать в Подмосковье комфортные условия, чтобы наши ребята могли реализовать себя в самых разных видах спорта. В том числе, в таком сложном, но зрелищном, как фигурное катание. Сейчас у нас им занимается почти 12 тысяч человек. Среди них 2 тысячи – профессионально, в 26 спортивных учреждениях <…> », — поделился Андрей Воробьёв.

Кроме этого, губернатор отметил, что для региона большое значение имеет то, что знаменитые спортсмены стараются создают современные тренировочные пространства для будущих чемпионов.

«В нашей Академии ведётся и начальная подготовка, здесь также тренируются и сборная по юниорам, и взрослая команда. У нас есть одиночное, парное катание, а сейчас ещё запустили отделение танцев на льду<…> Почему для Академии выбрано Подмосковье? Я живу здесь уже больше 10 лет, тут очень комфортно работать и тренироваться – мы бегаем и летом, и зимой. Пока у нас одна арена<…> поэтому собираемся строить ещё одну ледовую арену. <…> Хотим сделать такую олимпийскую деревню, чтобы здесь были разные виды спорта», — рассказал трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко.

Стоит отметить, что в рамках посещения губернатором академии ребята также смогли пообщаться с ним и задать интересующие их вопросы.

Читайте также:

Обеспечение порядка в новогодние праздники стало темой совещания Воробьёва с правоохранителями

Воробьёв ответил на вопросы детей и молодёжи на выставке-форуме «Россия»

Губернатор Воробьёв объявил о новых мерах поддержки учителей в 2024 году
#подмосковье
#губернатор
#подготовка
#спортсмены
#фигурное катание
#человек
#андрей воробьёв
#победители
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф