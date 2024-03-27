Более 13 тыс. жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей с начала года

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Памятные подарки от губернатора Московской области получили с начала 2024 года более 13 тысяч жителей региона старше 80 лет, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
«Юбилярам ручается жостовский поднос с ручной росписью, а также именные поздравления от президента Российской Федерации и губернатора региона», — отмечается в сообщении.В подарок для юбиляров, достигших 90-летнего возраста, входит также шуйский плед и павловопосадский платок. А тем, кто дожил до 100 лет, положена выплата в размере 5 тысяч рублей.
Читайте также:
Выплаты от властей Подмосковья получили более 50 пострадавших при теракте в «Крокусе»
В Подмосковье 2,5 тысячи семей могут электронно оформить выплату для детей-инвалидов
Около 150 тысяч подмосковных родителей получают единое пособие на детей
Лев Каштанов