Около 150 тысяч подмосковных родителей получают единое пособие на детей

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«В Подмосковье порядка 150 тысяч родителей получают единое пособие на детей в размере от 50 до 100% прожиточного минимума - это от 8,8 до 17,7 тысяч рублей.такая адресная помощь объединила различные ежемесячные выплаты на детей с рождения до 17 лет нуждающимся родителям, а также беременным женщинам», —поделилаьс министр социального развития региона Людмила Болатаева.
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