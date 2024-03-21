Около 150 тысяч подмосковных родителей получают единое пособие на детей

Многие из нас пользуются авиаперелетами. Кто-то путешествует и отдыхает, а кто-то вынужден летать по рабочим вопросам. И зачастую так бывает, что рейсы задерживают. Причины задержки могут быть разными: плохие погодные условия, технические неполадки в самолете и прочие.